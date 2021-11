Star Wars : Rogue Squadron retardé indéfiniment

Star Wars : Escadron Rogue Il s’agissait d’un projet de Lucasfilm suffisamment avancé pour aboutir à une sortie en 2023. Cependant, des informations émergent maintenant selon lesquelles la production du film ne devrait pas commencer l’année prochaine et sa sortie a été suspendue indéfiniment. Mauvaise nouvelle pour ceux qui aiment les combats de vaisseaux spatiaux qui se sont toujours démarqués au sein de la franchise.

Il y a quelques jours, on a appris que le film réalisé par Patty jenkins subiraient un retard et sortiraient à la place un film basé sur la mythologie introduite par le jeu vidéo Chevaliers de l’Ancienne République, qui se situe dans une période inexplorée de la marque. Il semble que l’agenda du cinéaste soit la grande raison pour laquelle ce projet tant attendu va s’arrêter pour le moment.

Il faudra attendre pour voir le Rogue Squadron en action

La vie professionnelle de Jenkins semble être très active. Vous avez déjà deux emplois confirmés sur lesquels vous concentrerez votre attention : Merveille femme 3 et Cléopâtre. Ce dernier avec la même comédienne qui lui donne vie dans le DC Univers étendu à Diana Prince. Évidemment, nous parlons du populaire et très aimé Gal gadot. Ces obligations sont-elles celles qui s’interposaient entre le cinéaste et Guerres des étoiles?

Ce que nous pouvons vous assurer, c’est que Escadron de voleurs, pour le moment, n’apparaît pas dans le programme de première de Guerres des étoiles. Celle-ci peut être modifiée car l’information parle de retard et non d’annulation. Le film est toujours projeté dans le futur et les responsables du film n’y ont pas travaillé si longtemps en vain. On peut s’attendre à voir les meilleurs pilotes de la galaxie dans les salles après un certain temps…

Le réalisateur, avec le scénariste Matthew Robinson, a développé l’histoire pendant plus d’un an et ce fut l’une des grandes annonces de la Journée des investisseurs Disney décembre dernier. Le film est centré sur un groupe de pilotes de chasseurs stellaires qui risquent leur vie dans des missions dangereuses. Les Escadron de voleurs original a été présenté dans L’empire contre-attaque et compta dans ses rangs avec Luke Skywalker et Antilles compensées. Jeux vidéo, romans et bandes dessinées racontent l’histoire de ces héros !

