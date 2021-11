Star Wars: Rogue Squadron Production retardée en raison de l’emploi du temps chargé de la réalisatrice Patty Jenkins

C’est l’une des nouveautés les plus attendues Guerres des étoiles projets, mais il semble maintenant que Patty Jenkins Escadron Rogue sera retardé. Le film a été annoncé pour la première fois lors de la journée des investisseurs de Disney en décembre 2020 avec une superbe bande-annonce où Jenkins a expliqué pourquoi elle était ravie d’assumer le Escadron Rogue film.

Patty Jenkins et l’écrivain Matthew Robinson ont développé Escadron Rogue pour Lucasfilm pendant plus d’un an, avec l’objectif de démarrer la production en 2022. Il devait être entré en préproduction d’ici la fin de cette année. Mais les producteurs et l’équipe de réalisation ont réalisé que le calendrier et les autres engagements de Jenkins l’empêcheraient de diriger le film pendant cette fenêtre de production. Par conséquent, Escadron Rogue a été, au moins temporairement, retiré du calendrier de production.

On ne sait pas quels engagements tiennent Patty Jenkins de pouvoir travailler sur Escadron Rogue. Elle s’est engagée à travailler sur le troisième Wonder Woman film pour Warner Brothers. Elle a également un engagement pour un long métrage Cléopâtre pour Paramount. Apparemment, Wonder Woman 3 était censé suivre Escadron Rogue dans le calendrier de production de Jenkins, mais avec la production de Lucasfilm actuellement hors calendrier, cela pourrait changer.

Escadron Rogue était censé être la première sortie cinématographique depuis L’ascension de Skywalker, et a actuellement une date de sortie du 22 décembre 2023. Bien qu’il ait été retiré du calendrier de production, Escadron Rogue est toujours répertorié avec cette date de sortie. De toute évidence, les choses peuvent encore changer à mesure que les plans changent.

Actuellement, on ne sait pas si Lucasfilm a un autre Guerres des étoiles production qui peut remplacer Escadron Rogue si Jenkins ne pouvait pas terminer le film à temps pour cette date de sortie. Il y a des films Star Wars actuellement en développement par Taika Waititi et le patron de Marvel Studios Kevin Feige, entre autres, cependant, on ne sait pas encore à quel point la production en est sur l’un de ces projets ou si l’un d’entre eux serait prêt à temps.

Bien que le côté cinématographique de Lucasfilm ne soit pas clair pour le moment, leur côté télé se porte plutôt bien avec Le Mandalorien menant une série d’émissions à succès sur Disney +, Bien que les émissions n’aient pas été sans controverse, elles ont ravivé l’intérêt pour le Guerres des étoiles Propriétés. Après la trilogie qui divise la suite, Le Mandalorien ramené l’excitation à Guerres des étoiles, et, avec la fin de la saison 2, a racheté le personnage de Luke Skywalker aux yeux de nombreux fans.

Toujours, Guerres des étoiles est mieux vu sur grand écran, et la nouvelle que la prochaine aventure sur grand écran est retardée est pénible, surtout après les déceptions des trois derniers films. L’annonce de Escadron Rogue avait été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme. On sait encore peu de choses sur le projet, mais les livres de Rogue Squadron étaient appréciés des fans et l’espoir était que Jenkins s’inspire de ces histoires, au moins avec style.

Pourtant, la passion que Jenkins ressentait pour le film était palpable. Avec un peu de chance, elle pourra éclaircir son emploi du temps afin que la production puisse commencer le Escadron Rogue en 2022 comme prévu.

En attendant, Guerres des étoiles revient à Disney+ en décembre sous la forme de Le livre de Boba Fett. Cette nouvelle provient du Hollywood Reporter.

