Star Wars Rogue Squadron officiellement retiré de l’horaire de Disney

Bien que le Guerres des étoiles La franchise prospère depuis l’arrivée de Disney +, avec des séries à succès comme Le Mandalorien et Obi Wan Kenobi devenant l’une des plus grandes émissions de la plate-forme, sa présence sur grand écran languit depuis la sortie de L’Ascension de Skywalker en 2019. Alors qu’il y avait à l’origine des plans pour de nouvelles sorties de films de Lucasfilm, il semble que dans l’immédiat, le dernier espoir ait été effacé du calendrier de sortie à venir de Disney. Réalisé par Patty Jenkins Escadron de voleurs était le seul film sur le calendrier de sortie de Lucasfilm, même si le film lui-même semblait déjà avoir été retiré de leur liste de production l’année dernière, donc bien que la nouvelle ne soit pas une énorme surprise, cela semble être un dernier clou dans le Escadron de voleurs cercueil.

Disney a dévoilé les dates de sortie d’un certain nombre de non-Guerres des étoiles des projets, tels que Blanc comme neige étant prévue pour une sortie le 22 mars 2024, à suivre par À l’envers 2 le 14 juin 2024, et Mufasa : Le Roi Lion le 5 juillet 2024. Cependant, bien qu’il y ait de nombreux films à venir dans les deux prochaines années de Disney, il n’y a plus Guerres des étoiles projets prévus pour une sortie en salles à tout moment dans un proche avenir.

Escadron de voleurs a été initialement annoncé en 2020 et aurait été la première sortie en salles Guerres des étoiles projet à sortir depuis le Saga Skywalker clôturé avec L’Ascension de Skywalker. Des fissures ont commencé à apparaître dans la production du film alors qu’il n’y avait eu aucun détail de casting ou mouvement sur le film, et en novembre 2021, il a été révélé que le film était retardé en raison de conflits d’horaire avec les autres projets de Jenkins. Maintenant, il semble que les fans vont devoir attendre un peu plus longtemps pour Guerres des étoiles‘ retour sur grand écran, et indéfiniment pour Jenkins’ Escadron de voleurs.





Lucasfilm s’est récemment engagé à ramener Star Wars à un événement théâtral

Kathleen Kennedy de Lucasfilm a clairement indiqué que Guerres des étoiles reviendra dans les salles, et il s’agit de trouver la meilleure façon de le faire. Alors qu’une grande partie de la Guerres des étoiles franchise s’est concentrée sur Luke Skywalker d’une manière ou d’une autre, l’avenir de Guerres des étoiles les films consistent à aller au-delà du Saga Skywalkerc’est peut-être pourquoi Escadron de voleurs ne figure plus dans les plans. Kennedy a dit précédemment :

«Nous allons plus loin que les suites existantes alors que nous nous tournons vers notre espace cinématographique. L’ère de la suite]est ce dont nous parlons beaucoup en termes d’où nous allons avec nos films, et jusqu’où nous irons. C’est vraiment l’espace sur lequel nous nous concentrons.

Alors que Guerres des étoiles continuera à être une partie dominante de Disney +, avec une nouvelle saison de Le Mandalorien à venir avec de nouvelles séries telles que Andor et L’Acolyteil est également prévu Le Dernier Jedi’s Rian Johnson revient dans la franchise avec une nouvelle trilogie de films, ainsi qu’un nouveau Guerres des étoiles projet écrit et réalisé par Thor : Amour et tonnerrec’est Taika Waititi. Combien de ces films arriveront dans les cinémas, et quand, c’est quelque chose qui semble actuellement n’être connu que par quelques personnes choisies.