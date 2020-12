Star Wars: Rogue Squadron est le nouveau film de Petty Jenkins – officiellement annoncé!

Patty Jenkins, la réalisatrice qui, entre autres, est responsable de «Wonder Woman», sera une nouvelle Guerres des étoiles– Produire un film: il porte le nom Star Wars: Escadron de voleurs.

Pendant le Journées des investisseurs Disney il y a eu l’une ou l’autre annonce concernant la franchise, comme une série dérivée dans le livestream The Mandalorian – Star Wars: Ahsoka et Star Wars: Rangers de la nouvelle république – ou même une nouvelle série pour l’ère de la Haute République: Star Wars: L’acolyte.

Et en plus, nous savons maintenant qu’un autre film Star Wars: Rogue Squadron est sur le Décembre 2023 apparaît.

Patty Jenkins produit Star Wars: Rogue Squadrons

Il y a déjà quelques pensées qui Patty Jenkins partage avec nous qui avons toujours rêvé de faire un film sur les pilotes de chasse. Elle explique:

«En tant que fille d’un grand pilote de chasse, mes plus beaux souvenirs sont de voir le F4 Squadron décoller de mon père chaque matin. […] Quand il mourut en faisant son devoir pour le pays, le désir sincère est né un jour de regrouper toutes ces émotions dans un grand film. «

C’est ainsi qu’elle aurait trouvé son prochain film lorsqu’elle a réalisé l’histoire parfaite avec un autre véritable amour, le monde incomparable de Star Wars.

Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, tient beaucoup à elle, qu’elle décrit comme l’une des meilleures réalisatrices de l’industrie cinématographique:

« C’est une visionnaire qui connaît l’équilibre entre l’action et le cœur, et j’ai hâte de voir ce qu’elle fait dans la galaxie Star Wars. »

De quoi parle Star Wars: Rogue Squadron?

Information officielle: L’histoire va inaugurer une nouvelle génération de pilotes de Starfighter qui « prennent leurs ailes ». C’est censé être une aventure qui repousse les limites à maintes reprises face à un frisson à grande vitesse. C’est jusqu’où va le synopsis officiel.

Le nom doit être familier à l’un ou à l’autre fan et ainsi un rêve pourrait devenir réalité pour les fans qui accompagnent le Rogue Squadron depuis leur vie.

Qu’est-ce que l’escadron Rogue? En plus de la première apparition dans « Star Wars Episode V: L’Empire contre-attaque » en 1980 (saison Snowspeeder sur Hoth), il y avait une série de bandes dessinées pour la première fois en 1995 avec le nom « Star Wars: X-Wing Rogue Squadron ». Il y avait aussi une série de livres de Michael A. Stackpole qui a commencé avec «Rogue Squadron» et a été suivi par Wedge Antilles, qui a eu des aventures dans la galaxie très, très loin avec son groupe d’élite de pilotes exceptionnels.

En raison de son succès, il y eut plus tard un jeu vidéo du même nom publié par LucasArts pour PC et N64 (et même une suite pour le Gamecube).

Nous savons donc que cette unité spéciale est la meilleurs pilotes que la rébellion a à offrir.

Les œuvres précédentes appartiennent toutes à la zone Legends et non au canon officiel de Star Wars, mais elles fournissent beaucoup de matériel pour de nouvelles histoires qui seront incluses dans le canon.

Dans les nouvelles bandes dessinées «Star Wars» de Marvel, il y a aussi un pont qui joue entre l’épisode IV et l’épisode V. Ici, Luke Skywalker doit constituer une équipe sans plus attendre. Et en mémoire des héros tombés de la saison de Rogue One, il se réfère enfin à son équipe sous le nom de Rogue Squadron, avec qui il combat l’Empire sur Hoth.

Donc, à la fin, nous pouvons dire une chose avec certitude. Le nouveau film se concentrera probablement entièrement sur l’honneur des meilleurs pilotes de l’univers «Star Wars».

Star Wars: Rogue Squadron sortira en salles le 22 décembre 2023.

