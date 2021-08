Star Wars : Rogue Squadron : date de sortie, intrigue, personnages – ce que nous savons

Disney est prêt à prendre le Guerres des étoilesfranchise de retour sur grand écran avec un nouveau film original réalisé par Patty Jenkins (Wonder Woman) appelé Star Wars: Rogue Squadron. Le film devrait sortir en 2023 et sera le premier film développé par Disney dans la série/monde/univers depuis Star Wars : L’Ascension de Skywalker en 2019.

Ce n’est pas un secret que Disney a accordé beaucoup d’attention au petit écran lorsqu’il s’agit de Guerres des étoiles. Après l’énorme succès que le studio a eu avec Le Mandalorien, Le mauvais lot et La guerre des clones, Disney a décidé de changer de cap et de se concentrer sur le développement de séries plus originales pour sa plateforme, telles que Le livre de Boba Fett, Obi Wan Kenobi, Andor, L’Acolyte, Ashoka et plus à venir. Cela a entraîné la suspension du film pendant quelques années dans le but de se concentrer sur des films à plus grande échelle. Étant donné que ce film ne sortira pas avant 2023, ils ont tout le temps de commencer de nouvelles histoires ainsi que de terminer ou au moins de combler certains trous d’autres films bien connus.

Avec Disney et tous ceux qui leur sont associés gardant les détails scellés plus étroitement que les plans de Death Star (mauvais exemple), nous ne savons vraiment pas grand-chose de ce nouveau projet. Nous avons creusé et rassemblé tout ce que nous savons jusqu’à présent. Alors plongeons-nous et voyons ce que nous pouvons attendre de Star Wars : Escadron Rogue.

Qui écrit Escadron Rogue?

Un 2023 Guerres des étoiles Le film devait à l’origine être écrit par David Benioff et DB Weiss, cependant, Benioff et Weiss ont quitté le projet en octobre 2019. Personne ne sait si c’était Escadron Rogue, ou si le film fait partie de la série de films sans titre qui devait provenir de Benioff et Weiss. Lors d’un entretien promotionnel en décembre 2020 pour discuter de qui avait déjà été embauché pour Escadron Rogueil a également été dit que Benioff travaillait sur le traitement de l’histoire du film « depuis un certain temps » et que le traitement était presque terminé.

Des rumeurs ont été mises au lit en juin lorsqu’il a été révélé que Matthew Robinson écrivait pour la réalisatrice Patty Jenkins. Escadron Rogue. Quoi qu’il en soit, il semble que l’écriture du scénario évolue dans la bonne direction.

Est Escadron Rogue une adaptation de jeu vidéo ?

Si vous connaissez Guerres des étoiles que vous n’êtes pas étranger à la Escadron Rogue jeux vidéo. Lorsque Escadron Rogue est sorti début décembre 1998, l’incarnation Nintendo 64 du titre était le deuxième jeu vidéo le plus vendu pour la première moitié du mois. Aux Etats-Unis Escadron Rogue vendu 584 337 unités et réalisé un chiffre d’affaires de 29,3 millions de dollars à la fin de 1998. Cela en a fait la neuvième version la plus vendue de la Nintendo 64 de l’année. Ce n’est même pas le total des ventes pour le PC.

Les jeux sont de vrais classiques quand il s’agit de Guerres des étoiles les joueurs et les fans. Ces jeux ont également engendré deux suites, Star Wars Rogue Squadron II : Chef Rogue et Star Wars Rogue Squadron III : Frappe rebelle, ainsi que le spin-off Star Wars Épisode I : Bataille pour Naboo.

Star Wars : Escadron Rogue était l’un des nombreux Guerres des étoiles annonces révélées lors du Disney Investor Day 2020 et depuis lors, beaucoup ont spéculé que ce film tirerait son matériel de ces jeux vidéo. Cependant, ce n’est pas le cas, car Jenkins dit que son film comportera une histoire originale. Mais le film fera honneur à tout ce que nous aimons de la Escadron Rogue franchise de jeux qui l’a précédé. La réalisatrice Patty Jenkins a dit ceci :

« Il y a beaucoup de choses qui sont reconnues et comprises à propos de la grandeur de toutes ces choses, mais oui, c’est une histoire originale et je suis tellement excité de le faire. Nous faisons quelque chose d’original avec une grande influence des jeux et du livres. Il y a beaucoup de choses qui sont reconnues et comprises à propos de la grandeur de toutes ces choses, mais oui, c’est une histoire originale et je suis tellement excité de le faire. «

Est le Star Wars : Escadron Rogue scénario terminé ?

En mai 2021, Jenkins a confirmé que le script était presque terminé et qu’ils avaient beaucoup de matériel avec lequel travailler. Rester fidèle à la Guerres des étoilesmonde est un objectif énorme tout en ajoutant quelque chose de nouveau et de frais pour le public.

Patty Jenkins a commenté : « Nous terminons un scénario, nous nous rassemblons, et tout se passe à merveille. Je suis tellement excitée par l’histoire et excitée que nous soyons le prochain chapitre de Guerres des étoiles, ce qui est une telle responsabilité et une telle opportunité de vraiment commencer de nouvelles choses. »

Quel est le Star Wars : Escadron Rogue histoire à propos de?

Patty Jenkins est également convaincue qu’elle a un contrôle créatif ou du moins qu’elle a principalement un contrôle créatif en ce qui concerne l’histoire et les personnages de cette nouvelle histoire. Alors de quoi parle cette nouvelle histoire ? L’histoire présentera une nouvelle génération de pilotes de chasseurs stellaires alors qu’ils gagnent leurs ailes et risquent leur vie, ce qui fera passer la saga dans l’ère future de la galaxie. C’est à peu près tout – nous ne savons pas où ce film se situe dans le Guerres des étoiles chronologie ou si l’un des personnages principaux fera une apparition.

On sait aussi que ce film sera bel et bien un film de pilote de chasse. Patty Jenkins, la réalisatrice parle du désir qu’elle a, depuis des années, de faire un film épique et passionnant sur les pilotes de chasse. Donc ça ressemble Escadron Rogue ne se sentira pas comme un traditionnel Guerres des étoiles film comme nous les avons connus mais plus comme un film de guerre.

Qui est dans Star Wars : Escadron Rogue?

L’une des plus grandes questions que nous aimerions tous savoir est de savoir qui a été choisi officiellement jusqu’à présent? Bien sûr, Disney, Patty Jenkins et toutes les personnes impliquées gardent cela enfoui très profondément dans la fosse de Sarlacc. N’ayez crainte cependant, nous avons quelques noms qui ont été ajoutés à ce projet.

Matthew Robinson aurait rejoint l’équipage de Escadron Rogue en tant qu’écrivain. Robinson est connu pour son travail sur le film L’invention du mensonge, Dora l’exploratrice, L’amour et les monstres et Petite boutique des horreurs (le remake). Un autre nom qui a été ajouté à la liste est Aline Bonetto. Bonetto est actuellement répertorié comme chef décorateur. Pas grand chose à faire mais au moins nous avons des noms et des visages.

Pour l’instant, ce sont les nouvelles que nous avons en dehors des rumeurs. Mais comme il s’agit d’une nouvelle histoire et d’un nouveau film, ils peuvent vraiment l’emmener dans de nombreuses directions différentes et introduire beaucoup de nouveaux personnages. Et dans le but de déplacer la franchise dans le futur, nous pourrions voir ce film se dérouler plus tard dans Guerres des étoiles l’histoire malgré ce que tout le monde devine. En fin de compte, je doute que nous en verrons beaucoup plus jusqu’à ce qu’il se rapproche de la sortie ou qu’un teaser sorte. Ce qui signifie que nous sommes une fois de plus laissés dans le monde de la spéculation et à réfléchir à ce qui pourrait arriver. Voici quelques-unes des plus grandes questions que nous avons encore en tête.

Sera Star Wars : Escadron Rogue se connecter à d’autres Guerres des étoiles Émissions Disney+ ?

Disney a travaillé dur depuis le lancement de son service de streaming le 19 novembre 2019. Récupérer les droits de leurs films et émissions de télévision ainsi que produire du contenu original est et a été l’objectif principal. Bien sûr Guerres des étoiles est celui qui reste un pilier pour l’entreprise. Avec The Mandalorian travaillant sur la saison 3 et plusieurs autres émissions à venir, la question demeure… « Ce film suit-il la même chronologie ? »

Jusqu’à présent, les nouveaux spectacles Disney + ont lieu après Le retour du Jedi et avant le réveil de la force. Étant donné qu’il s’agit des chasseurs à réaction qui ont affronté l’étoile de la mort et des rebelles qui ont piloté ces jets, il est possible que cela se produise avant la chute de l’empire. Cependant, il suit de nouveaux combattants et une nouvelle histoire, puisque nous n’avons pas beaucoup de connaissances sur ce qui s’est passé après la chute de l’Empire et comment le Premier Ordre a pris le pouvoir, cela pourrait se connecter aux émissions ou au moins à la chronologie.

Une autre question serait de savoir si ce film tirera des personnages de la série ou sera le lien pour une première ? Nous savons que le Obi Wan Kenobi la série devrait sortir en 2022 avec Andor qui est avant la sortie de ce film. Pour l’instant, nous n’avons pas de date de sortie officielle pour Ahsoka mais il semble que cela pourrait être déjà 2022 ou même début 2023. Il est donc possible que le film ait une sorte de connexion.

L’objectif de Disney est de raconter les histoires qui n’ont pas encore été racontées ainsi que de relier les points dans le Guerres des étoiles traditions. Présenter et développer de nouveaux personnages tout en conservant ce qui fait l’originalité de l’univers est une chose délicate à faire. Après le contrecoup auquel la récente trilogie a été confrontée, il est essentiel de bien raconter les histoires. Faire venir Dark Vador et Luke Skywalker ainsi que d’autres est génial si cela a du sens, mais nous devons passer à autre chose ou au moins terminer l’histoire. Cela a été parfaitement fait en Rogue One : Une histoire de Star Warset introduit de nouveaux personnages tout en nous donnant plus de ceux que nous aimons ou détestons. Donc ça peut être fait. Nous savons également qu’ils n’ont pas peur de ramener les morts ou les personnages que nous pensions être morts de toute façon. Il suffit de regarder l’empereur Palpatine, même Han Solo est revenu en tant que fantôme, vision ou quelque chose du genre. Pourrions-nous également voir une autre apparition de Luke Skywalker, ou peut-être Le Mandalorien lui-même?

Peu importe ce qui se passe ou où ce film atterrit dans le monde de Guerres des étoiles, nous allons voir quelque chose de très différent et bourré d’action. Les possibilités sont infinies et nous avons encore beaucoup de matériel à explorer ou à voir sur grand écran. Les romans, les bandes dessinées et les jeux vidéo existent depuis les années 80. Sans parler des idées originales qu’ils ont juste autour du bureau.

Personnellement, j’aime l’idée d’un film de guerre sur un chasseur à réaction. Outre les raisons évidentes comme des batailles spatiales impressionnantes et de revoir les X-Wings en action. Je pense que ce serait formidable de voir de nouvelles missions exécutées sur grand écran. Cela nous donne également l’occasion d’apporter certains des Guerre des Clones ou alors Rebelles personnages sous forme d’action réelle. Même maintenant, je veux m’asseoir et revoir ces séries pour essayer de comprendre qui pourrait être dans de nouveaux projets futurs. C’est probablement ce que je vais faire.

Tout cela est long à traiter, mais au moins nous avons un tas de nouveautés et d’histoires formidables à espérer et sur lesquelles écrire. En attendant, cependant, nous devrions prêter attention à la prochaine série qui se profile à l’horizon de Disney. Le livre de Boba Fett arrive sur Disney+ en décembre 2021. Nous savons que cela a lieu en même temps que Le Mandalorien. Cependant, nous ne savons pas de quoi parlera la série et où elle mènera. De toute évidence, nous devons avoir une réponse sur la façon dont il a survécu et ce qu’il a fait depuis ce jour fatal sur Tatooine. Les retombées de cette émission pourraient également ouvrir la voie à ce film à venir ainsi qu’à plusieurs autres émissions. Ou cela pourrait nous emmener complètement dans une autre direction. Même si Fett est du « côté clair » ou l’était la dernière fois que nous l’avons vu, il a vécu sa vie de chasseur de primes et a vu son père se faire décapiter par un Jedi. Ces sentiments reviendront-ils ? Pourrait-il s’en prendre aux Jedi ou à quelqu’un qui l’aiderait ? Ou peut-être sera-t-il celui qui aidera les nouveaux combattants dans une future mission ?

Que pensez-vous du prochain film ? Êtes-vous confiant dans l’idée ou le concept? Pensez-vous que ce film tirera plus de matière des jeux vidéo qu’on ne le laisse actuellement entendre ? Publiez vos théories, commentaires et souhaits. Ou peut-être publiez vos peurs en tant que fans. Comme toujours, nous vous tiendrons au courant de ce film et de toutes les nouvelles que nous aurons concernant l’avenir. Guerres des étoiles projets. N’oubliez pas, que la force soit avec vous.

