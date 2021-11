Star Wars : Rogue Squadron aurait présenté des différences créatives

La réponse publique divisée à la première de « The Rise of Skywalker » en décembre 2019 a conduit l’équipe de Lucasfilm à repenser la façon dont les futurs projets liés à la franchise « Star Wars » seront abordés.

Avec la première réussie de « The Mandalorian » et l’arrivée de plus en plus proche de « The Book of Boba Fett », Disney + présentera une nouvelle gamme de spin-offs en action réelle axée sur des personnages comme Obi-Wan Kenobi ou Ahsoka Tano, ainsi que la possibilité de voir une histoire à venir se déroulant à l’époque de la « Haute République ».

Malgré le changement de cap évident dans la franchise, « Star Wars » a aussi quelques propositions cinématographiques dans lesquelles des talents prometteurs ont rejoint comme Taika Waititi ou le président de Marvel Studios Kevin Feige, qui ont été confirmés pour écrire leurs scripts respectifs inspirés par cet univers narratif.

Parmi ces projets figure « Rogue Squadron », un film qui, sous la direction de Patty Jenkins, présenterait une histoire centrée sur une escouade de pilotes de guerre, initialement avec une sortie estimée en décembre 2023. Étant le premier film de la saga En cours réalisé par une femme (celle qui a porté « Wonder Woman » au grand écran), on attendait beaucoup de ce projet.

Il y a quelques semaines, il a été confirmé que Disney avait pris la décision de reporter indéfiniment la production de « Rogue Scuadrons », sans fournir d’autres explications, à l’exception de « conflits possibles » avec le calendrier de travail de Jenkins. Cependant, l’ancien rédacteur en chef de « The Hollywood Reporter », Matthew Belloni, rapporte via son site d’information que ce retard est en fait causé par des différences créatives.

Belloni suggère que Patty Jenkins est entrée en conflit avec Lucasfilm à propos du scénario du film et que le réalisateur n’était pas disposé à « perdre son temps ». Le rapport affirme également que ces conflits entre les cinéastes et le studio sont devenus de plus en plus fréquents depuis que Kathleen Kennedy a repris la franchise.

« Ce n’est pas inhabituel, bien sûr, mais c’est un problème ridiculement récurrent chez Lucasfilm sous la présidence de Kathleen Kennedy, disent les représentants : les grands réalisateurs meurent d’envie de faire des films Star Wars, jusqu’à ce qu’ils signent et expérimentent le processus de microgestion et de microgestion. élection de complot par commission », a souligné Belloni dans son rapport.

Des cas similaires à Jenkins se sont produits avec Rian Johnson, qui à ce jour ne reçoit pas de réponses claires sur sa trilogie promise dans l’univers Star Wars. Même Colin Trevorrow, réalisateur de « Jurassic Park : Dominion », a dû être remplacé par JJ Abrams dans l’épisode IX de la saga car le studio n’a pas accepté sa proposition de scénario.