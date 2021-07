Star Wars, Rocky et Flash Gordon parmi les films qui changent de cote au Royaume-Uni

Le British Board of Film Classification (BBFC) a annoncé son rapport annuel pour 2020 et a expliqué pourquoi certains films avaient vu leur classification améliorée, la plupart passant de PG à 12A. Parmi les films qui subissent un changement d’audience, citons Star Wars, Rocheux et Flash Gordon, qui ont été jugés un peu trop matures pour le public auquel ils étaient auparavant destinés. le Rapide furieux et Karate Kid les cotes évoluent également, mais dans le sens inverse.

« Un film qui est PG, ou l’orientation parentale, suggère qu’il ne devrait pas déranger les enfants âgés de huit ans ou plus, tandis qu’une note de 12A signifie que le film ne doit pas être regardé par des personnes de moins de 12 ans sans un adulte. Sur les 93 plaintes l’année dernière , 27 d’entre eux concernaient l’opéra spatial de 1980 Flash Gordon, qui a maintenant vu sa note passer à 12A en raison de l’inclusion de «stéréotypes discriminatoires». Ming l’Impitoyable, Flash Gordonle méchant de , était d’origine est-asiatique, mais a été interprété par l’acteur franco-suédois Max von Sydow. »

Rocheux a également été mis à niveau vers un 12A en raison de «violence modérée, langage fort prononcé et violence domestique», tandis que la dernière version de Star Wars : L’Empire contre-attaque a reçu une nouvelle note PG de U, pour « violence modérée et menace légère ».

Le Seigneur des anneaux : la communauté de l’anneau change également de classification, passant à 12A pour sa «violence et menace imaginaires modérées». ce qui le rapproche des deux autres films de la trilogie. L’homme éléphant, qui met en vedette Sir Anthony Hopkins et Sir John Hurt, a également été amélioré et est désormais un 12A pour « menace modérée, scènes bouleversantes et détails sur les blessures ».

Cependant, tous les changements n’ont pas entraîné un resserrement de la classification des films, avec des films comme Karate Kid voyant son calibre passer de 15 à 12A. Le rapide et le furieux, le premier film de la franchise du même nom, a également été rétrogradé à 12A au lieu de 15, pour « langage fort peu fréquent, violence modérée et références sexuelles ».

Ailleurs dans le rapport BBFC, il y a eu neuf plaintes concernant le film Netflix Cuties, qui suit l’histoire d’une fille sénégalaise de 11 ans qui vit à Paris et se rebelle contre les traditions de sa famille conservatrice en rejoignant une « équipe de danse libre d’esprit ». Toutes les plaintes concernaient la sexualisation perçue des enfants dans le film controversé.

Cependant, le BBFC a décrit Mignonnes comme un « drame mature et stimulant qui montre l’influence que les aspects de la sexualisation dans la culture populaire peuvent avoir sur les jeunes ». Le BBFC a déclaré qu’il convenait à une note de 15.

Le processus du système de notation du BBFC tient deux personnes responsables de la notation. Ils l’expliquent ainsi : « Les films destinés à une sortie en salles sont généralement vus par au moins deux de nos Compliance Officers, et dans la plupart des cas, leur recommandation de classification par âge est approuvée par un Compliance Manager. Si les Compliance Officers ont le moindre doute, si un film est à la limite entre deux catégories, ou si des problèmes politiques importants sont impliqués, il peut être vu par d’autres membres du BBFC, jusqu’à et y compris le directeur général, le président et les vice-présidents. Occasionnellement, nous pouvons également faire appel à des conseils d’experts sur l’acceptabilité juridique du contenu d’un film ou son potentiel de préjudice. »

Deux. Personnes. Ou plus, s’ils ont besoin d’un bris d’égalité. Leur site Web est une lecture intéressante, bien que sèche, et vous permet également de lire comment la culture change. Certaines de leurs décisions sont intéressantes et méritent d’être parcourues. https://www.bbfc.co.uk/

