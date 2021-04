Star Wars revient et Cruella arrive: premières Disney + pour mai 2021

Disney + continue avec son intention ferme de rester avec la direction entre plates-formes de streaming, même si ce ne sera pas facile car Netflix prépare un barrage de grosses sorties dans les prochains jours. La société de Mickey ne sera pas en reste non plus et a déjà des premières importantes prévues pour mai 2021. De Cruella à Star Wars: rConsultez la liste complète ici.

Disney + premières pour mai 2021

Cruella

Film

Première: 28 mai 2021 (à un coût supplémentaire)

Protagonistes: Emma Stone, Paul Walter Hauser et Joel Fry.

Parcelle: dépeint les premiers jours rebelles de l’un des méchants les plus notoires du cinéma et de la mode, la légendaire Cruella de Vil. Situé dans les années 70 à Londres et au milieu de la révolution punk rock.







Logan

Film de 2017

Première: 28 mai 2021

Protagonistes: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Richard E. Grant.

Parcelle: Les années ont passé et les mutants sont en déclin. Logan, faible et fatigué, vit loin de tout le monde jusqu’à ce qu’il accepte une dernière mission de Charles Xavier: protéger une jeune femme spéciale, nommée Laura Kinney mais connue sous le nom de X-23, le dernier espoir de la race mutante.







Rampe de lancement

Série

Première: 28 mai 2021

Parcelle: collection de courts métrages d’une nouvelle génération de conteurs. American Eid, écrit et réalisé par Aqsa Altaf; Le dîner est servi, réalisé par Hao Zheng, écrit par G. Wilson et Hao Zheng; Growing Fangs, écrit et réalisé par Ann Marie Pace; Le Dernier des Chupacabras, écrit et réalisé par Jessica Méndez Siqueiros; Let’s Be Tigers, écrit et réalisé par Stefanie Abel Horowitz; et The Little Pince (ss), écrit et réalisé par Moxie Peng.







Star Wars: Le mauvais lot

Série

Première: 4 mai

Parcelle: explore l’histoire de certains clones d’élite et expérimentaux que nous avons rencontrés pour la première fois dans Star Wars: The Clone Wars. Il se déroule après la guerre des clones et suit une équipe de clones génétiquement différents de leurs frères de l’armée des clones et possédant des capacités incroyables qui contribuent à en faire une équipe imbattable.







Marvel MODOK

Série

Première: 21 mai

Parcelle: Après avoir passé des années sans prendre le contrôle du monde et à lutter contre des super-héros en cours de route, MODOK, ayant été retiré de sa société AIM après avoir fait faillite et vendu à son rival GRUMBL, commence à faire face à sa famille corrompue tout en faisant face à une crise de la vie.







Génie: Picasso

Série:

Première: 14 mai

Protagonistes: Antonio Banderas, Alex Rich, Samantha Colley, TR Knight, Clémence Poésy, Sebastian Roché, Robert Sheehan, Poppy Delevingne, Aisling Franciosi, Jordi Mollà, Alessio Scalzotto, Beau Gadsdon

Parcelle: explore la nature passionnée et l’esprit créatif infatigable de l’artiste espagnol, dont le travail affecte inévitablement sa vie privée, y compris des mariages tumultueux, de nombreuses romances et des changements constants d’alliés politiques et personnels.







+ Disney + premières pour mai 2021

Père américain!

Série

Première: 7 mai

Station 19

Série (saisons 1 à 3)

Première: 7 mai

Les Simpsons

Série (saison 32)

Première: 14 mai

Gommages

Série complète

Première: 14 mai

La guerre des mondes

Série (saison 1)

Première: 14 mai

Musical du lycée: le musical

Série (saison 2)

Première: 14 mai

Esprits criminels

Série complète

Première: 21 mai

Grand ciel

Série

Première: 21 mai

Rebelle

Nouvelle série

Première: 28 mai

Nouvelle fille

Série complète

Première: 28 mai