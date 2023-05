Star Wars: Revenge of the Sith Cosplayer montre le costume de « Crispy Anakin »

Il y a eu de nombreuses idées de cosplay différentes qui ont été tirées du Guerres des étoiles franchise, mais une nouvelle peut remporter le prix du plus inattendu de tous. Alors que la plupart Guerres des étoiles les fans voulant se transformer en Dark Vador ou Anakin Skywalker choisiraient peut-être l’un de ses nombreux moments dominants de la franchise à capturer, le cosplayeur cambodgien américain Sean Sharp a décidé qu’il se transformerait en « Crispy Anakin » comme il est apparu après son duel avec Obi -Wan Kenobi dans la finale de La Revanche des Sith.





Partageant des images du costume sur Instagram, Sharp capture une quantité épique de détails qui n’auraient pas pu être mieux réalisés dans la production originale du film. Pour Guerres des étoiles fans, l’apparence carbonisée d’Anakin était à l’origine la dernière fois qu’Anakin était considéré comme lui-même avant d’être sauvé par Palpatine et de commencer son voyage pour devenir Dark Vador. Découvrez l’incroyable transformation dans les images ci-dessous.

Les images du costume ont été initialement prises lors de la Chicago Comic and Entertainment Expo du 4 mai, mais viennent tout juste d’être partagées en ligne par son créateur. Il y a certainement beaucoup de travail dans le costume et il mérite l’attention qu’il a reçue. Et qui n’aime pas un peu de Jedi tombé croustillant le matin.





Hayden Christensen a fait un retour triomphal dans Star Wars l’année dernière.

Bien que beaucoup de gens croyaient qu’ils ne reverraient plus jamais Hayden Christensen à l’écran en tant qu’Anakin Skywalker, l’année dernière Obi Wan Kenobi lui a donné l’opportunité de marquer un match revanche avec le Jedi d’Ewan McGregor. Malgré ses débuts en tant qu’Anakin dans L’attaque des clones n’était pas le mieux reçu, les fans en sont venus à aimer beaucoup plus Christensen au cours des décennies qui ont suivi, et son apparition l’année dernière a rendu les fans avides de plus. Leur souhait est sur le point d’être exaucé, l’acteur faisant partie de Ahsoka plus tard cette année, bien que pour le moment cela semble être sa dernière apparition sans aucune autre saison d’Obi-Wan Kenobi prévue.

Christensen et McGregor n’ont pas caché qu’ils aimeraient reprendre leurs rôles à l’avenir, et les fans seraient plus qu’heureux de revoir les deux stars. Parlant précédemment de la possibilité que l’histoire d’Obi-Wan Kenobi continue, il a déclaré :

« Eh bien, il a été définitivement conçu comme une histoire autonome. Mais j’aimerais continuer avec ce personnage. Vous savez, je pense qu’il y a certainement plus à explorer et je serais tellement excité de pouvoir le faire. »

En dehors de cela, de nombreux fans ont également demandé que Christensen reçoive sa propre émission ou son propre film pour approfondir l’esprit et le personnage de Dark Vador. Bien que le Guerres des étoiles L’histoire semble aller au-delà de la saga Skywalker, il y a encore beaucoup de lacunes dans l’histoire d’Anakin qui pourraient être comblées si Kathleen Kennedy et Lucasfilm décident de la raconter.

Pour l’instant, les fans peuvent s’attendre à voir Hayden Christensen faire sa prochaine apparition dans Ahsoka ce mois d’août sur Disney+.