Star Wars: Republic Commando est le prochain titre classique à venir sur PS4

L’éditeur Aspyr a dévoilé aujourd’hui son intention d’apporter un autre titre de Star Wars que l’on se souvient affectueusement sur la PlayStation 4. Star Wars: Republic Commando est le dernier à rejoindre la gamme des titres classiques de Star Wars, rejoignant les rangs aux côtés de Jedi Knight II: Jedi Outcast, Jedi Academy et Episode I: Racer.

Le 6 avril, vous pourrez enfiler les casques de l’élite Mandalorian Delta Squad, vous frayer un chemin à travers certaines des plus grandes batailles de la guerre des clones. Le jeu était en avance sur son temps en 2005, offrant des combats tactiques basés sur une équipe dans une formule facile à digérer. Il devrait être intéressant de voir comment cela se compare à certains des tireurs modernes qui en ont évolué. Et vous pourrez tout revivre avec un schéma de contrôle modernisé sur PS4.

Le titre va faire ses débuts à 14,99 €, le même prix que tous les précédents ports Star Wars d’Aspyr, et nous ne pourrions pas être plus excités. Ces ports ont remporté des succès et vivre l’âge d’or du jeu Star Wars est toujours un régal.

Êtes-vous ravi d’être à nouveau Republic Commandos? Sonnez dans la section commentaires ci-dessous.