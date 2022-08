Star Wars : Rencontrez les méchants de la série Disney+ Andor

in

Disney+

La série Andor montrera l’Empire intergalactique dans ce qu’il a de plus influent et au sein de l’organisation, nous pourrons rencontrer deux nouveaux méchants.

©IMDBSyril Karn

La série Andor de Disney+ montrera les débuts de l’Alliance rebelle avec des personnages importants de ces premiers jours de soulèvement comme Mon Mothma et Saw Gerrera et nous verrons comment Cassian lui-même rejoint ce mouvement qui le mènera sur une voie unique pour mettre fin à l’influence de l’Empire intergalactique à travers la galaxie, quelque chose qui ne peut être atteint qu’à partir d’un mot : guerre!

Qu’en est-il de l’Empire Intergalactique ? Dans la période couverte Andor Le régime dirigé par l’empereur Palpatine est à son apogée et exerce un contrôle total sur toutes les planètes connues. Ou du moins c’est ce qu’ils pensent jusqu’à ce qu’il y ait des soulèvements contre eux. Andor nous montrera deux fonctionnaires impériaux avec des agendas différents.

+Les méchants d’Andor

Comme Reva dans Obi Wan Kenobile caractère de Denise Gough, dedra meero, vous rencontrerez également une certaine résistance lorsque vous tenterez de gravir l’échelle impériale. Dans un autre cas d’art imitant la vie, les femmes sont traitées comme des citoyennes de seconde classe dans les rangs de l’Empire. C’est pourquoi Dedra doit travailler plus dur que n’importe lequel de ses collègues officiers pour être prise au sérieux.

« En tant que femme, dans ce monde, pour qu’elle progresse de quelque manière que ce soit, elle doit être 10 fois meilleure que n’importe qui d’autre dans cette pièce. Et cela semblait vraiment pertinent pour tout ce que nous traversons en ce moment. C’est une chose intelligente à faire, pour vous montrer à quel point vous devez travailler dur. Ça vous amène à l’encourager jusqu’à ce que vous vous rendiez compte qu’il faut faire attention car c’est une psychopathe »raconte l’actrice TotalFilm.

aussi à travers Disney+ nous allons rencontrer Syril Karninterpreté par Kyle Sollerun inspecteur impérial de la planète Ferrix qui est obsédé par Cassian Andor et veut détruire le personnage de diego lune ne perdant pas de temps tout en étant prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition pour atteindre ses objectifs et cela est vraiment dangereux s’il est membre de l’Empire.

« Syril est un personnage très intense et déterminé qui croit qu’elle est destinée à de grandes choses »Souller a souligné. « Une de ces grandes choses est de défendre la justice à tout prix ; une autre est d’écraser tout signe de dissidence ou d’activité rebelle, ce qui concerne évidemment notre héros. » Il semble que ces personnages se verront plus d’une fois et ne se salueront pas amicalement. Andor le suivant s’ouvre 21 septembre.

