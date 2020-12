« Star Wars Rebels »: Qu’est-ce que le « monde entre les mondes »?

Une franchise aussi étendue soit-elle « Guerres des étoiles», Qui pendant de nombreuses années a raconté la vaste bataille de la lumière contre les ténèbres, introduirait tôt ou tard des concepts similaires au voyage dans le temps. Cela aurait lieu dans la quatrième saison de la série animée « Rebelles», Et bien que nous puissions expliquer leur fonctionnement, nous prévenons également qu’il est peu probable que nous les reverrons dans la franchise. Cela en partie à l’énorme prudence dont la franchise a fait preuve à cet égard au fil des ans.

L’ancien univers élargi aurait déjà introduit l’idée du voyage dans le temps à travers le roman par Paul S. Kemp « Crosscurrent», Dans lequel les anciens Sith ont été transportés vers la mise à jour, tandis que la saga « L’héritage de la force« Je crée un pouvoir appelé » Flow Walk « avec lequel les Jedi pourraient changer le passé.

La quatrième saison de « Rebelles«Prendrait les fondements de ces concepts avec prudence lors Ezra Bridger dans un plan mystérieux appelé « Monde entre les mondes », qui transcende le temps et l’espace et dont l’usage par la force semble avoir été établi comme faisant partie du canon. Comment cela marche-t-il? S’il y a une chose que la franchise nous a apprise, c’est que la force parvient à transcender le temps et l’espace, ce qui a permis à ceux qui ont une connexion profonde, qu’ils appartiennent à la lumière ou à l’obscurité, de percevoir des visions du passé ou du passé. futur.

La recherche de connexion avec une telle intensité conduirait à la création de prophéties telles que « L’élu ». Le même professeur Yoda Je me méfierais de ces pratiques, car beaucoup souhaiteraient se tourner vers l’avenir pour le changer, en modifiant sérieusement l’ordre des choses.

Revenant au sujet initial, le « Monde entre les mondes » est un plan d’existence accessible uniquement par la Force à laquelle Dave Filoni, showrunner de la série, prétendait s’inspirer de CS Lewis et son roman « El Sobrino del Mago », présentant une version encore plus abstraite de cette forêt qui relie les différentes dimensions.

La nature précise de ce «monde entre mondes» semble floue, bien qu’il soit présenté comme un plan dans lequel chaque instant de l’univers est connecté en un seul endroit. Même Filoni Je signale que ce serait là où la distinction entre la lumière et l’obscurité est faite.

Bien que cela puisse sembler tentant pour les écrivains qui souhaitent «redémarrer» certains points chauds de la franchise, Filoni vous êtes conscient de ce que vous avez créé, comme vous le feriez remarquer dans les commentaires de la saison 4 sur Blu Ray. «Ce n’est pas vraiment quelque chose où vous pouvez faire du porte-à-porte à des moments différents. Vous pouvez acquérir des connaissances sur l’avenir qui pourrait se produire et vous pouvez voir des choses qui se sont produites dans le passé. Vous pouvez choisir de les modifier, mais il est dangereux de le faire et lorsque vous modifiez quelque chose, vous ne savez pas si cela doit se passer de cette façon ».

Quand Ezra pris la décision d’empêcher Ahsoka de mourir aux mains de Dark Vador, rien dans leur vie ne semblait avoir été changé, alors peut-être que ces «changements» temporaires étaient déjà inscrits dans le flux temporel. Il est possible que d’une manière ou d’une autre, Ahsoka soit destinée à survivre.

Après la destruction du temple de Lothal, le « Monde entre les mondes » semble avoir atteint son objectif dans le flux de l’histoire, il semble donc presque improbable que cela soit repris dans un proche avenir dans la franchise. Peut-être que le rejeter comme une future ressource narrative est le meilleur.