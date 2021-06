Star Wars – Qui sont Rafa et Trace Martez ?

Dans le 6ème épisode de Star Wars : Le mauvais lot prend Cloner l’unité 99 une nouvelle commande. Votre objectif cette fois est de collecter des informations importantes, mais vous apprenez à vous connaître de manière inattendue deux jeunes femmesqui visent également ces informations : Rafa et Trace Martez. Mais qui sont les deux sœurs ?

Avant The Bad Batch : The Rafa et Trace Martez dans The Clone Wars

Le duo de sœurs a fait sa première apparition dans le 7ème saison de « Star Wars : The Clone Wars ». Ils étaient encore en vie alors Niveau 1313 de la planète Coruscantoù ils un jour Ahsoka Tano rencontré. Après des difficultés initiales, ils sont tous deux devenus amis avec l’ex-padawan et l’ont plus tard entraînée dans une entreprise malhonnête.

Rafa et Trace avaient de leurs parents a hérité d’un hangar, mais Rafa s’est laissé avec des personnages louches un pour permettre à sa sœur d’avoir une vie meilleure. Cependant, l’une de ces missions était presque vouée aux sœurs après qu’elles eurent fait une Ordre de contrebande d’épices du Pyke Syndicate avait accepté.

Rafa et Trace Martez avec Ahsoka Tano © Lucasfilm / Disney

Les deux sœurs se sont retrouvées en captivité, mais Ahsoka a réussi à libérer ses copines. Plus tard, tous trois retournèrent ensemble à Coruscant, où Bo-Katan Kryze les attend déjà. Le guerrier a ensuite emmené Ahsoka avec elle pour combattre l’ancien Sith Maul sur Mandalore. Jusqu’à présent, cela a été la dernière apparition de Rafa et Trace Martez dans l’univers « Star Wars ».

Basé sur The Clone Wars : Rafa et Trace Martez dans The Bad Batch

Les deux soeurs font la fête dans le 6ème épisode de « Star Wars : The Bad Batch » son retour. Par chance, ils sont derrière les mêmes informations en avant là-dessus aussi Chasseur et ses frères avoir de côté. Cela vient comme il le faut, et les deux groupes se disputent les données sensibles.

En fin de compte, cependant, ils doivent faire équipe pour pouvoir s’enfuir avec leur peau intacte. Avant qu’ils ne se séparent à nouveau Hunter remet les données aux infirmièrescomme ils le font pour une bonne chose voulez utiliser. A la fin, Rafa et Trace lui parlent client mystérieux et lui parler d’un groupe de clones rebelles dont ils pourraient lui dire où se trouve si nécessaire.

Rafa et Trace Martez parlent à leur client © Lucasfilm / Disney

Cependant, il n’est pas révélé pour qui les deux sœurs Martez travaillent. Cependant, ils indiquent au lot de dommages que l’information est destinée à quelqu’un qui prendre des mesures contre l’empire laine. Il serait concevable qu’ils soient pour Bail Organa, le père adoptif de la princesse Leia, travaille. Cependant, il se peut aussi qu’ils recommencent tomber sur les mauvaises personnes et Rafa et Trace peuvent maintenant travailler pour un autre syndicat.

Nous ne devrions probablement pas obtenir de réponse à cela pour le moment, mais il semble que nous ayons Rafa et Trace Martez pas pour la dernière fois vu dans la série animée. Les nouveaux épisodes de « Star Wars : The Bad Batch » sont en cours tous les vendredis à 9h exclusif à Disney Plus.