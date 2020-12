« Star Wars »: Qui était le plus proche de l’empereur?

Avec le récent saison 2 de The Mandalorian actuellement diffusé par Disney +, peut-être qu’à un moment donné, ils nous diront ou nous donneront une idée de l’endroit où se trouvait l’empereur du grand empire galactique, à l’époque des rebelles et de l’empire il y avait 3 personnages uniques qui n’étaient pas séparés de lui, maintenant nous allons vous dire qui ils sont.

Dark Vador était l’un, sinon le plus proche de l’empereur du galaxie, anciennement connu sous le nom de Anakin Skywalker, étant influencé du côté obscur de la force par le même Dark Sidius a adopté son nouveau statut de Seigneur Sith et a couru le commande 66, Dark Vador est une présence imposante qui influence la peur chez ses rivaux et même chez ses alliés, nous savons tous qu’au final, cette confiance a fait succomber l’Empereur à la deuxième étoile de la mort par les événements de « Le retour des Jedi ».

Granf Moff Tarkin ou connu comme Wilhuff Tarkin, l’humain qui a servi le république galactique et l’empereur dans l’empire galactique. Tarkin est devenu le gouverneur de la bordure extérieure à la suite des événements de la commande 66 et a commandé la première étoile de la mort. L’alliance rebelle a cependant volé les plans de la Étoile de la décès et détruit en tuant le grand commandant suprême en second de l’empire.

le Grand amiral Thrawn est le dernier de ces 3 près de l’empereur, étant un officier Chiss et grand amiral de son Star Destroyer « chimèreCommandant la septième flotte de l’empire Thrawn a été l’un des personnages les plus méthodiques et les plus intelligents de tous « Guerres des étoiles » ayant toujours une longueur d’avance sur ses adversaires, démontrant ses compétences à l’usage de l’empereur.

« The Mandalorian » diffusé actuellement tous les vendredis le Disney +.