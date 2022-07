Star Wars : qui est le Sith le plus fort de l’histoire ?

guerres des étoiles

Les Sith sont des méchants liés au côté obscur de la Force et qui veulent atteindre des postes de pouvoir pour tout contrôler. Le plus fort!

©IMDBEmpereur Palpatine

Les Sith ils étaient éteints depuis environ 1 000 ans, du moins le Conseil Jedi le croyait, prenant par surprise le récit de Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi sur l’apparition d’un seigneur des ténèbres sur la planète lointaine de Tatooine. La vérité est que le sénateur Palpatine de Naboo est en fait Dark Sidiousun méchant avec beaucoup d’ambition et un plan pour éliminer les Jedi et contrôler la République.

Ces chevaliers ne sont jamais plus de deux, maître et apprenti, ils peuvent difficilement se faire confiance car ils ont tendance à se trahir dès qu’ils le peuvent. D’un autre côté, le côté obscur de la Force en fait des guerriers vraiment puissants qui peuvent affronter même Yoda, Mace Windu ou Luke Skywalker. L’histoire de ces méchants remonte à La menace fantôme et poursuivre sa course jusqu’à L’Ascension de Skywalker.

+Le Sith le plus puissant

.4. Dark Maul

C’est un combattant habile qui utilise son sabre laser et ses prouesses physiques plus que la Force elle-même. Son arme a deux bords chauds préparés pour affronter plus d’un Jedi au combat. On le croyait mort après les événements qui ont eu lieu lors du blocus de Naboo par la Fédération du commerce, mais il est réapparu des années plus tard à la tête d’une mystérieuse organisation criminelle.

.3. dark tyranus

Le comte Dooku était un membre respecté du Conseil Jedi et le professeur de Qui-Gon Jinn. Cependant, il a quitté l’Ordre pour être tenté par le côté obscur de la Force et devenir Dark Tyranus, un puissant Sith qui a affronté Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et même Maître Yoda. La vérité est qu’Anakin a réussi à le vaincre lorsque la Confédération des systèmes indépendants a tenté de kidnapper Palpatine sur Coruscant.

.deux. Dark Vador

Anakin Skywalker avait de nombreuses craintes à l’idée de perdre sa bien-aimée Padme de la même manière que sa mère, Shmi, l’avait fait. Palpatine a profité de cette situation et l’a peu à peu conduit du côté obscur de la Force, lui promettant le salut de la mère de ses enfants. Il devint alors son apprenti, mais fut vaincu par Obi-Wan pour finir plus machine qu’humain et plein de haine envers les Jedi.

.1. Dark Sidious

Intelligent. Patient. Ambitieux. Puissant. Sénateur de Naboo devenu Chancelier Suprême. Le chancelier suprême devenu empereur. Ce méchant est le mal personnifié. Responsable de la chute du côté obscur d’Anakin Skywalker et architecte ultime de la création de l’Empire intergalactique. Le Sith le plus influent de l’histoire est probablement le plus fort des Dark.

