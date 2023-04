Star Wars : Qu’est-ce que le Conseil des Ombres et qui en fait partie ?

Dans le guerres des étoilesLa série Mandalorian plonge saison 3 un nouveau Conseil des ombres. Apparemment, il est dirigé par Moff Gideon, mais bien sûr, le Conseil des ombres comprend également quelques autres membres. Nous clarifions de quoi il s’agit et qui en fait partie.

Star Wars : Qu’est-ce que le Conseil des Ombres dans la saison 3 de Mandalorian ?

C’est de cela qu’il s’agit : Moff Gideon prend dans le dernier épisode Le Mandalorien assisté à un briefing qui devrait être familier à la plupart des fans de Star Wars. Il s’agit d’une réunion d’équipe du Conseil des Ombres autoproclamé.

Voici le Conseil des ombres : Le Conseil des ombres est l’un complot classique. les restes partisans de l’Empire veulent achever les plans sinistres de l’Empereur Palpatine et plus ou moins assurer le retour de l’Empire, même après la victoire de la Rébellion et la fondation de la nouvelle République.

Histoire du Conseil des ombres : À proprement parler, ce Conseil des Ombres dans The Mandalorian est déjà le deuxième version du conseil. Le premier Conseil des Ombres a été fondé par l’Amiral de la Flotte Gallius Rax, mais a été rapidement perdu dans le chaos de la Bataille de Jakku.

C’était déjà le Organisation succédant à l’Imperial Future Council ou Imperial Future Council, à son tour a émergé du Conseil de gouvernement impérial d’origineaprès la mort de Dark Vador et de l’empereur Palpatine à la fin de l’épisode 6 de Star Wars : Le retour du Jedi.

Qui fait partie du nouveau Conseil des Ombres dans The Mandalorian ?

Moff Gédéon (Giancarlo Esposito) est le principal antagoniste de la série « Mandalorian », ancien porteur du sabre noirancien agent du BSI et maintenant apparemment le chef du Conseil des ombres. Il veut ramener l’empire au pouvoir et ne reculera devant rien pour y parvenir.

Capitaine Pelléon semble se soucier davantage de la flotte du Conseil des ombres. Il représente aussi plus ou moins le Grand Amiral Thrawn. Celui perdu depuis longtemps Grand Amiral Thrawn pourrait très bien revenir et prendre sa place au Conseil des ombres si le capitaine a raison sur ce qu’il dit et que cela se produit.

Brendol Hux : Ce contemporain est le responsable de la formation des nouvelles troupes du Premier Ordre. Il dirige également l’armée du Conseil des Ombres et le soi-disant « Projet Nécromancien » – alors peut-être qu’il travaille sur le ramener l’Empereur à la vie.

Les chefs de guerre il y a aussi. Bien qu’ils ne soient pas nommés individuellement, on pense qu’ils jouent un rôle important dans chaque région de la galaxie et semblent travailler en tandem avec ce qui reste de l’Empire.

