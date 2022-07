Star Wars : quels personnages peuvent apparaître dans Andor

Disney+

Andor explore les débuts de l’Alliance rebelle, vous pouvez donc vous attendre à voir des personnalités clés de cette organisation et de leurs homologues impériaux.

la série de Disney+, Andor, est loin d’être une histoire centrée exclusivement sur le personnage de Diego Luna qui donne son titre au show. Après tout, il raconte les débuts de l’Alliance rebelle et comme l’a dit l’acteur mexicain Divertissement hebdomadaire c’est une question de travail d’équipe. Dans cet esprit, nous pouvons également nous attendre à voir Geneviève O’Reilly, qui incarnera à nouveau le leader de Mon Mothma, dans l’émission télévisée.

Un petit souvenir : Mon Mothma allait apparaître dans Star Wars : La Revanche des Sithmais les scènes que le personnage a partagées avec Padme Amidala et Bail Organa n’ont pas fait la coupe qui Georges Lucas a décidé de sortir en salles en 2005. Cela doit signifier une petite revanche pour O’Reilly qui redonne vie au personnage plus d’une décennie plus tard.

+Les personnages d’Andor

.5. Cassien Andor

Dans les événements survenus pendant voyou il dit que tout ce qu’il a fait était au nom de la rébellion et qu’il ne pouvait pas se permettre d’échouer. Pendant la guerre des clones, il était officier de la Confédération des systèmes indépendants. Plus tard, avec la naissance de l’Empire Intergalactique, ce soldat et pilote rejoignit l’Alliance Rebelle avec l’intention de rétablir la république et de mettre fin à l’oppression de l’Empereur comme nous le verrons dans la série. Disney+.

.4. Mon Mothma

Il était une voix importante au Sénat intergalactique même après que l’Empire est venu opprimer toute la galaxie. A l’époque de la Guerre des Clones, il a promu le dialogue entre la République et la Confédération des Systèmes Indépendants pour parvenir à la paix. Elle a dirigé l’Alliance rebelle contre Palpatine et a finalement remporté la victoire en devenant la première chancelière de la Nouvelle République.

.3. orgue de danse

Pendant la guerre des clones, il était fidèle au Sénat en essayant de maintenir la République à la hauteur de ses idéaux, mais tout a changé lorsque Palpatine s’est finalement déclaré empereur et que l’Empire intergalactique est né. De sa place, Bail a aidé à établir l’Alliance rebelle sous la conviction que la guerre à grande échelle était inévitable afin de renverser le Seigneur Sith. Malheureusement, Bail Organa est décédée lorsque sa planète, Alderaan, a été détruite par l’étoile de la mort.

.deux. R2D2 et C3PO

Que feront ces sympathiques droïdes pendant cette période ? Nous savons qu’en Un nouvel espoir appartiennent à la princesse Leia, il ne serait donc pas surprenant que le duo le plus célèbre de guerres des étoiles a eu une certaine implication dans les événements qui ont conduit à la création de l’Alliance rebelle et est devenu plus tard la propriété de la courageuse princesse guerrière.

.1. Palpatine

Le Seigneur Sith, Dark Sidious, a réussi à mener à bien une conspiration complexe dans laquelle il a plongé toute la galaxie dans un conflit de guerre sans précédent pendant la Guerre des Clones pour ensuite éliminer les Chevaliers Jedi et prendre le contrôle total de tout l’Empire Intergalactique avec l’aide de Dark Vador. et Moff Tarkin, entre autres. Votre participation à Andor est très faisable après l’avoir vu brièvement dans Obi Wan Kenobi.

