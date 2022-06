Star Wars : quelle est l’origine des sabres laser blancs d’Ahsoka ?

L’un des éléments les plus importants de l’histoire et de l’univers de Star Wars est sans aucun doute les sabres laser, les armes emblématiques portées par ceux qui sont capables de maîtriser la force, à la fois pour le bien et pour le mal. Bien qu’au départ, il n’y avait que des sabres bleus et rouges dans les films originaux, au fur et à mesure que l’histoire se développait, il y avait des sabres violets, jaunes, orange, magenta, cyan, marron, blancs et le plus récemment ajouté Darksaber, qui est apparu pour la première fois dans »Le Mandalorien ».

Bien que cela puisse sembler être un aspect esthétique, la couleur de chacun des sabres a une signification dans le canon « Star Wars ». Fabriqué à partir de cristaux Kyber, la couleur dépendra de la connexion spécifique à la Force de l’individu brandissant un sabre laser. Par exemple, les sentinelles Jedi utilisent des sabres laser jaunes ; Les gardiens Jedi portent du bleu et ceux appartenant au Consul Jedi portent du vert.

De toutes les armes Star Wars, l’une des plus populaires est le sabre laser blanc de Ahsoka, qui sont considérés comme uniques dans l’univers de la franchise. C’était dans la série animée »Rebelles de la guerre des étoiles » quand on a pu voir Ahsoka avec les sabres blancs, et on n’a jamais expliqué pourquoi elle avait cette couleur particulière sur son arme, mais tout s’est éclairci quand Disney a acquis lucasfilm.

Dans le canon établi de Disney, les cristaux de kyber commencent par une couleur claire, puis la force du porteur de l’épée change de couleur en fonction de son rôle en tant que Jedi. L’une des modifications apportées par Disney à l’histoire est que les sabres des Sith ne sont plus fabriqués à partir de cristaux synthétiques comme dans les films originaux. Au lieu de cela, ils voleraient les cristaux Kyber des Jedi et les tortureraient au point où ils saigneraient littéralement, c’est là qu’ils obtiendraient leur couleur de sang.

Bien que torturer un cristal semble fou et hors de l’ordinaire, le processus pourrait être inversé, et c’est ce qu’Ahsoka a fait. Dans le roman du personnage de 2016, Ahsoka a combattu un inquisiteur appelé le sixième frère. Après l’avoir vaincu, il a pris ses cristaux de kyber comme les siens. Puis, pour fabriquer ses propres armes, Ahsoka a guéri les cristaux, les purifiant, leur laissant leur couleur claire, donnant vie à sa paire de sabres laser blancs.

La nouvelle série arrive bientôt sur Disney+, »Contes des Jedi » Il semble que cela racontera cette histoire, car l’avance montrée du nouveau programme nous permet de voir Ahsoka affronter le Sixième Frère, alors les fans attendent qu’il soit vu pour la première fois dans une production Star Wars, comme Ahsoka purifié les cristaux de kyber.

»Tales of the Jedi » sortira à l’automne de cette année.