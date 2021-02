Star Wars: Que fait Iden Versio avec Battlefront 2 pendant The Mandalorian?

Pendant longtemps, les fans de « Star Wars » ont spéculé sur le personnage principal Star Wars Battlefront 2 probablement pendant The Mandalorian tellement dérives et qui n’était auparavant pas gravé dans la pierre. Alors que fait Iden Versio pendant que Din Djarin et Grogu traversent la Bordure Extérieure et s’opposent à ce qui reste de l’Empire Galactique?

L’histoire qui a été construite dans Battlefront 2 a pris une tournure typique et peu spectaculaire pour les conditions de « Star Wars ».

La base du graphique dans BF2 est le Vue de l’escouade Imperial Inferno, qui doit regarder sur la lune de la forêt Endor comment la 2ème étoile de la mort est détruite avant son achèvement.

Les survivants de l’empire, qui comprend également Iden, continuent de se battre sans relâche jusqu’à ce qu’il arrive enfin à la torsion de l’intrigue prévisible vient et Iden change de camp. Jusqu’ici, tellement ennuyeux. Et pourtant, le voyage que je traverse avec Iden est assez divertissant à certains endroits. De plus, Iden Versio n’est pas un mauvais personnage, au contraire, elle a été décrite comme très accessible et humaine, ce qui a finalement fait d’elle une partie intégrante de Star Wars pour beaucoup.

Que fait Iden Versio pendant The Mandalorian?

L’auteur de Battlefront 2 Mitch Dyer a maintenant une publication Twitter de Janina Gavankar commenté. Gavankar est l’actrice derrière l’apparition d’Iden Versio. Votre face externe a été prise directement dans le jeu. Ici vous pouvez voir quelques photos d’elle sur la sienne Compte Twitter:

Cela dit Affectation faisait référence à une question de fan qui comprenait des questions sur Iden Versio lors des événements de « The Mandalorian ».

Selon une liste publiée, le personnage était sans doute très actif pendant cette période. Nous recevons des informations sur elle Affiliation, statut et questions personnelles. Mitch Dyer dit qu’elle l’est et fait ce qui suit:

Ancien membre d’un groupe de travail spécial

Un membre fondateur de l’Alliance rebelle

Une héroïne de guerre

Amis avec Shriv

Marié

Elle devient mère

Elle est prête pour plus d’histoires

Nous savons donc maintenant que lors des événements que nous voyons dans « The Mandalorian », ils en incluent un heureuse femme mariée est qui est là un enfant obtenir.

De là est la clause « Prêt pour plus d’histoires » une indication prometteuse que nous pourrions voir plus du personnage dans le futur – quelle que soit la forme médiatique.

Janina Gavankar-cameo dans The Mandalorian

De plus, certains d’entre vous sauront sûrement qu’elle a déjà travaillé sur « The Mandalorian ». Elle a eu au moins un petit camée dans « The Mandalorian: Saison 2, Episode 3 ».

Dans Chapitre 11: L’héritière l’a fait avec l’artiste d’effets spéciaux Frank Ippolito ont travaillé ensemble et aidé sur l’une des scènes en tant que marionnettiste.

Il faut dire que Gavankar a déjà reçu un prix du jury pour « Creature Effects » à SXSW a gagné pour le sien Court métrage « Stucco ». Elle dit à propos de son camée:

«Ippolito était l’un des créateurs et acteurs du Mon Calamari que nous avons vu dans la bande-annonce de The Heiress. Celui qui met sa main sur ses hanches pendant que la remorque se dirige vers le Razor Crest, où elle s’écrase ensuite. »

C’est donc là que Frank Ippolito se cache dans le Mon Calamari. Et à propos du Déplacer la tête de la créature et pour animer le tout, il a fallu plusieurs marionnettistes.

© Disney / Lucasfilm

«Ils avaient besoin d’un autre marionnettiste pour bouger les narines. Alors il m’a appelé et m’a demandé si je voulais intervenir en tant que marionnettiste pour les narines de ce Mon Calamari. Je veux dire, putain bien sûr! «

Alors si vous regardez à nouveau l’épisode, peut-être que vous faites attention à cette scène et pensez à Janina Gavankar? Au fait, elle serait prêt à reprendre le rôle faire éclore. Dans ce contexte, elle voulait dire qu’elle volontier jouerait à nouveau Iden Versio et si on lui demandait, serait-elle à bord.