Star Wars Prequel Trilogy obtient un nouveau nom dans la chronologie officielle de la Haute République

La menace fantôme lance ce que le plus Guerres des étoiles les fans se réfèrent à la trilogie Prequel, qui comprend également Attaque des clones et La revanche des Sith. Un calendrier officiel pour le nouveau Guerres des étoiles initiative médiatique La Haute République est sorti. Il sépare plusieurs époques différentes dans le Guerres des étoiles saga. Et cela leur donne à chacun un nouveau nom. Le titre le plus intéressant arrive peut-être pour le trio de films réalisé par George Lucas, lancé en 1999 et terminé en 2005.

La trilogie préquelle de Star Wars est maintenant officiellement appelée Chute du Jedi. Cela inclut les trois films mentionnés ci-dessus qui retracent la trame de fond d’Anakin, de son esclave dans le désert de Tatooine à son tour du côté obscur en tant que Seigneur Sith Darth Vader. Chute du Jedi comprend également la série animée La guerre des clones. Il y a 6 époques contenues dans la nouvelle chronologie, qui démarre avec La Haute République.

The High Republic est une nouvelle initiative d’histoire qui couvre plusieurs médias différents, y compris des livres, des bandes dessinées et au moins une émission de télévision à venir. Aucun des nouveaux projets contenus dans La Haute République sont inclus dans la chronologie elle-même. La chronologie arrive avec le lancement de Marvel Comics ‘ La Haute République # 1 et le nouveau Guerres des étoiles roman La Haute République – Lumière des Jedi. Ces publications sont les premières à être publiées et sont antérieures aux événements de La menace fantôme de plusieurs décennies.

La Haute République et Chute du Jedi sont les deux premières époques représentées sur la nouvelle chronologie. Ils sont suivis par la troisième ère, qui est maintenant appelée Règne de l’Empire. Sous cet en-tête se trouve la prochaine série animée The Bad Batch, qui suit un groupe de Clone Troopers à la suite de La guerre des clones. Également inclus dans cette ère est Solo, la deuxième Histoire de Star Wars publié qui suit Han et Chewbacca à leurs débuts.

La quatrième ère prise en compte sur la chronologie s’appelle Âge de la rébellion. inclus dans cette ère est la seconde Guerres des étoiles série animée Rebelles suivi du premier Histoire de Star Wars, Rogue One. La trilogie originale relève également de la Âge de la rébellion, qui inclut Un nouvel espoir, L’empire contre-attaque et Le retour du Jedi.

La cinquième ère de la carte s’appelle La nouvelle république et ne contient que The Mandalorian, le tout premier live-action Guerres des étoiles Émission de télévision. Mais on peut supposer que les séries Disney + récemment annoncées Ahsoka et Rangers of the New Republic font également partie de cette ère.

La dernière ère incluse dans cette nouvelle chronologie s’appelle La montée du premier ordre. Il comprend l’annulé Guerres des étoiles série animée La résistance et la nouvelle trilogie de films Disney mettant en vedette le réveil de la force, Le dernier Jedi et La montée de Skywalker. Vous pouvez consulter la chronologie ci-dessous pour mieux comprendre où chaque chapitre du Guerres des étoiles la saga ment en fait.

