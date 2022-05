Star Wars pourrait « continuer éternellement », déclare le président de Lucasfilm

La franchise Star Wars fête ses 45 ans, et selon Kathleen Kennedy, nous pourrions en avoir au moins 45 de plus.

Dans le monde du cinéma et de la télévision, il est difficile de croire que certaines franchises s’arrêteront un jour. L’un d’eux est le Univers cinématographique Marvel, qui a considérablement continué à se développer et à battre des records au box-office, garantissant apparemment que le genre de super-héros ne tombera plus jamais en disgrâce. L’autre est Guerres des étoilesqui a fêté cette semaine son 45e anniversaire avec un événement très spécial Guerres des étoiles Célébration qui a inauguré quelques taquineries sur ce qui va suivre pour la franchise spatiale, qui, selon Kathleen Kennedy, pourrait « durer éternellement ».

Guerres des étoiles Celebration a livré un certain nombre de friandises, y compris la première bande-annonce de Un voyou série préquelle dérivée Andor, de nouveaux détails sur le retour de Le Mandalorien, et autres annonces. Cependant en parlant à Variété Lors de l’événement, le président de Lucasfilm, Kennedy, était plus qu’heureux de confirmer qu’il y avait beaucoup plus à venir de Guerres des étoiles dans un avenir proche et lointain. Dit-elle:

FILM VIDÉO DU JOUR

« Nous continuons à développer Mandalorian. Ahsoka est la prochaine itération de cela. Et puis ce que Jon Watts fait avec son émission. Cela nous donne différents endroits sur la chronologie à regarder, car il y a cette histoire persistante de Star Wars Donc, plutôt que de penser que nous allons juste faire une histoire unique, nous pensons constamment à ce que cela signifie vraiment dans la longue saga et la mythologie que George Lucas a créées. Donc ça pourrait durer éternellement, pour être parfaitement honnête. Si nous avons de bons conteurs, cela durera éternellement.

Guerres des étoiles Les films vont être l’avenir de la franchise, mais pas Escadron de voleurs







Récemment, Kathleen Kennedy a expliqué quel est le plan pour le Guerres des étoiles franchise à l’avenir. Bien qu’il y ait une suite de la série télévisée qui s’est avérée très réussie sur Disney +, il est prévu d’obtenir Guerres des étoiles de retour dans les cinémas comme c’était le plan il y a quelques années avant des films comme Solo : Une histoire de Star Wars n’a pas été aussi bien reçu que prévu. Le seul film qui était à l’horizon est Escadron de voleurs, mais ce film ne semble pas correspondre au plan actuel et a été « poussé de côté » pour le moment. C’est quelque chose dont Kennedy a parlé en parlant de Guerres des étoiles’ futur. Elle avait précédemment déclaré :

« Nous avons une feuille de route [for Star Wars feature films]. Je dirais que Taika [Waititi’s] l’histoire s’inscrit plus spécifiquement dans cela. Rogue Squadron… nous avons en quelque sorte poussé sur le côté pour le moment. Patty développe davantage le script. Ensuite, nous parlerons de la façon dont cela se connecte à la colonne vertébrale centrale sur laquelle nous travaillons. Il y a quelques [filmmakers] avec qui nous discutons depuis assez longtemps et j’espère qu’ils viendront et prendront l’engagement global que Jon [Favreau] et Dave [Filoni] ont fait. C’est idéalement ce que j’aimerais voir se produire dans l’espace des fonctionnalités. »





George Lucas partage ses plans de trilogie de suite de Star Wars et pourquoi cela ne s’est pas produit

Lire la suite