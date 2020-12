« Star Wars »: Pourquoi Disney a-t-il supprimé la numérotation des épisodes?

Malgré le nombre considérable de films sortis sur grand écran ces dernières années, (pas moins qu’une trilogie et deux spin-offs) les dirigeants de Disney Oui Lucasfilm, de manière subtile, ils auraient choisi de supprimer la numérotation dans la nomenclature de leurs films appartenant à la saga principale, ainsi que tout matériel promotionnel (jouets, accessoires et objets divers).

Chaque épisode aurait présenté son numéro correspondant au cours de ses séquences de texte d’introduction emblématiques au début, mais celles-ci n’auraient pas fait partie de la série à l’origine. « Vers un nouvel espoir« , Au moment de sa création, il n’aurait été connu que comme »Guerres des étoiles»Et n’avait pas de numéro d’épisode.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Muppet Christmas Carol »: Ils retrouvent un fragment perdu du film

Ce n’est qu’en 1981 qu’il deviendra connu sous le nom de « Star Wars: un nouvel espoir« , Et » Episode IV « sera ajouté jusqu’en 1997, comme le reste des films de la trilogie. Ces chiffres ont été supprimés pour être présentés uniquement comme « Star Wars: un nouvel espoir« , »Star Wars: L’Empire contre-attaque« Y « Star Wars: Le retour des Jedi».

En 1999, la première du premier opus de la trilogie prequel serait simplement connue sous le nom de « La menace fantôme». À partir de 2015, il deviendrait « Star Wars: Episode I – La menace fantôme« , Et leurs deux suites respectives s’appelleraient »Star Wars: Episode II – L’attaque des clones« Y « Star Wars: Episode III – La revanche des Sith».

Cependant, malgré le fait que le numéro de l’épisode soit présenté dans le texte d’introduction de chacune de ses tranches, la suite de la trilogie ne présenterait que le nom de la franchise suivi du sous-titre de la cassette, par exemple: « Star Wars: The Last Jedi », en omettant sa numérotation en un coup d’œil.

De même, maintenant via les sites officiels de Lucasfilm Oui Disney, fait référence à l’un des titres de la saga Skywalker sans avoir besoin de mentionner la numérotation dans la saga. Bien que Disney n’a pas offert de réponse officielle aux fans, il existe des possibilités qui peuvent aller au-delà de la simple uniformité.

Le premier pourrait être parce qu’ils cherchent à rendre la franchise plus accessible à ceux qui ne la connaissent pas. Si un film comme «Episode IX» d’une série est présenté, le nouveau venu peut se sentir intimidé ou être obligé de regarder la série entière, ce qui lui fait perdre tout intérêt.

Une autre possibilité est de faire une plus grande inclusion des spin-offs. En ne présentant pas de système de numérotation dans la saga principale, les histoires supplémentaires à la saga se sentent plus proches de la continuité de l’histoire en n’étant pas exclues en l’absence d’un numéro.

Vous pourriez aussi être intéressé par: ‘Karate Kid’ et ses moments les plus emblématiques

La numérologie dans la saga commencerait au moment où George Lucas conçu l’histoire d’origine de Anakin Skywalker (plus tard Dark Vador). Même alors, les gens en dehors de la saga étaient déconcertés par le fait que les films habituels devenaient les épisodes IV, V et VI, tandis que les nouveaux étaient I, II et III.

Compte tenu de l’élimination des nombres et du grand nombre de séries et de films supplémentaires à la saga principale. Tellement de Disney comme Lucasfilm Ils ont été chargés de diffuser des schémas simples qui expliquent la chronologie aux nouveaux arrivants dans la franchise via leurs réseaux sociaux. Car s’il y a quelque chose que la franchise nous a appris, c’est que « Guerres des étoiles«Peut et doit être accessible à tous.