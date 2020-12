Star Wars: Pourquoi Dark Vador semble-t-il plus puissant dans Rogue One?

Avant même la création de l’univers élargi de la franchise « Guerres des étoiles», Dark Vador Il a été reconnu presque immédiatement comme l’un des méchants les plus effrayants et les plus menaçants jamais apparus sur grand écran, transformant sa silhouette en une puissante icône de la culture pop.

Son retour en « Rogue One: Une histoire de Star Wars« C’était l’un des moments les plus mémorables de la franchise, dans lequel le Seigneur Sith, armé de son sabre laser et d’une démonstration magistrale de l’utilisation de la Force, il a presque complètement anéanti un groupe de rebelles armés.

Cependant, certains fans de la franchise considèrent que le film d’anthologie ne parvient pas à se connecter avec le ton et le style présentés dans la trilogie originale, aussi menaçant que soit le résultat final.

Ce moment culminant servirait également de pont de liaison pour le spin-off avec le premier opus de la trilogie originale dans laquelle, malgré la forte présence du personnage, il ne présenterait rien d’aussi impressionnant. Même le style de combat passerait d’une attaque dévastatrice à des coups calculés et méthodiques dans son combat contre Obi-Wan.

Ce n’est pas que Vader est devenu moins puissant dans ce cours de temps. Tout cela découle de l’époque et de la manière dont les deux films ont été tournés, ce qui présenterait un contexte général sur la disparité des capacités du personnage.

Une grande considération doit être prise en ce que, lors de la première tranche, le concept du sabre laser était encore en construction, et le budget ne permettait pas une plus grande échelle d’action que ce qui était présenté à l’écran.

Il suffit de comparer les combats présentés dans « L’empire contre-attaque » et « Le retour du jedi», Le deuxième volet étant celui qui mettrait le mieux en évidence la férocité au combat de Vader. Aussi, dans le premier versement Dark Vador il est encore un personnage en construction. À ce moment-là, il n’est pas encore le méchant que nous pourrions tous placer sur notre liste de favoris.

Il est également important de se rappeler que dans «Voleur« Vader lutter contre un groupe de rebelles, qui pour quelqu’un avec les compétences de Vader cela ne présenterait pas un véritable défi. Dans « Vers un nouvel espoir« Combattez un chevalier Jedi, l’homme qui lui a appris tout ce qu’il sait et qui n’hésitera pas à utiliser ses astuces contre lui, la prudence au combat est donc prévisible.