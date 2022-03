Star Wars Obi-Wan Kenobi : Au lieu de Dark Vador, seul Dark Maul était prévu comme méchant principal

Guerres des étoiles-Les fans doivent être forts maintenant : en fait, une réunion surprise avec le méchant emblématique et le favori de la foule allait bientôt arriver Dark Maul prévu, mais rien n’en est sorti. Car, comme on le sait maintenant, à l’origine, le Seigneur Sith était aussi grand adversaire dans la nouvelle série Obi Wan Kenobi au 25. Mai à Disney+ destiné. Mais au fur et à mesure que la série se développait, la décision a été prise d’opter pour le méchant encore plus grand et l’antagoniste légendaire à la place. Dark Vador prendre du poids.

Selon le magazine américain Les journalistes hollywoodiens ont même été premières scènes avec Ray Park dans le rôle de Dark Maul préparé, qui devrait être bien connu des fans depuis « La Menace Fantôme ». Plus récemment, il a fait une apparition surprise à la fin du film Solo : A Star Wars Story, lorsque Dark Maul s’est révélé être le grand méchant dans les coulisses, tirant les ficelles en tant que chef du Crimson Dawn Syndicate.

Son alors Annonce d’une autre réunion a enfin du sens ! Parce qu’alors (2018) on avait promis aux fans que le Seigneur Sith reviendrait dans d’autres productions – et pas seulement en tant que personnage animé sous forme de série comme dans Guerre des clones– et rebelles.

Les créateurs mandaloriens influencent la série Obi-Wan

Maintenant, il devient également clair que cela signifiait : Dark Maul était censé rencontrer à nouveau le légendaire Maître Jedi dans la série « Obi-Wan Kenobi », qui plus tard le renverse et le divise en deux avec son sabre laser (qui plus tard est mis relativisé dans la série avec sa survie). Mais lorsque le scénariste Hosseini Amini et Réalisateur Deborah Chow le studio de cinéma et Kathleen Kennedy, la patronne de Lucasfilm ont présenté leurs scripts pour la série, les L’idée de Dark Maul à nouveau rejetée.

Au lieu de cela, les créateurs de Star Wars : The Mandalorian ont frappé Jon Favreau et David Filoni un autre méchant avant: Dark Vador! Cela a été accueilli avec enthousiasme par le patron de Lucasfilm et les scripts et la direction de la série ont donc été annulés, y compris Filonis Grand Inquisiteur de la série « Rebels » est présenté pour la première fois.

Une des principales raisons de la volte-face serait les inquiétudes justifiées de Favreau et Filoni, qui ont vu les scripts écrits par Hossein Amini ressemblant trop au scénario du héros et de l’enfant mandaloriens, tout en encourageant la showrunner Deborah Chow à le faire pour avoir , rendre l’histoire plus grande.

Les retrouvailles de Dark Maul toujours ouvertes

Le fait est que le combat annoncé il y a quelque temps Obi Wan contre Dark Vador carrément tempêtes d’enthousiasme parmi les fans déclenché. Il y a aussi des retrouvailles avec un jeune Luke Skywalker et d’autres personnages bien connus de l’univers « Star Wars » dans la série « Obi-Wan ».

la 6 épisodes La mini-série « Star Wars : Obi-Wan Kenobi » commence le 25 mai 2022 sur Disney +. Une réunion avec Dark Maul viendra certainement sous une autre forme, peut-être dans la série Ahsoka, mais cela n’a pas encore été confirmé.