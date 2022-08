Star Wars: nouvelle bande-annonce d’Andor et date de première de la série

Disney+

Andor raconte les débuts de l’Alliance rebelle en montrant les personnages clés de cette révolution et une nouvelle bande-annonce avance le retard de la série.

©IMDBetou en action

Andor est une nouvelle entrée dans la mythologie de guerres des étoiles qui arrivera sur la plateforme de streaming Disney+ où il montrera en détail le début de l’Alliance rebelle avec des personnages qui ont joué un rôle clé dans le soulèvement contre l’Empire intergalactique tels que Mon Mothma, Saw Gerrera et Luthen. Bien sûr, le héros de cette fiction incarné par diego lune C’est lui qui donne son titre à l’émission.

La vérité est que la série sert de préquelle aux événements survenus dans le film voyouqui a été si bien accueilli par le fandom de guerres des étoileset devait sortir le 31 août, mais la nouvelle bande-annonce de l’émission télévisée est accompagnée d’une confirmation qui sera sûrement une mauvaise nouvelle pour les fans de la franchise intergalactique la plus célèbre de toutes : ¡Andor sera diffusé le 21 septembre !

Andor se prépare pour sa première en septembre

Mais ce n’est pas que de mauvaises nouvelles pour les fans de guerres des étoiles parce que la série Andor va venir a Disney+ avec trois épisodes exclusifs prêts à être appréciés les uns après les autres et ainsi découvrir les différentes alternatives qui se sont présentées dans l’histoire pour que cet agent devienne un acteur essentiel au sein de l’Alliance rebelle qui cherche à mettre fin à la domination de l’Empire intergalactique.

Il est important de noter que Andor a confirmé deux saisons donc nous supposons que Lucasfilm et Disney+ sont plus que satisfaits de cette série et c’est pourquoi ils ont déjà assuré sa continuité sur la plateforme de streaming La Casa del Ratón au-delà des 12 épisodes originaux de la première entrée de cette émission tant attendue qui plaira sûrement aux fans de guerres des étoiles de la même manière que Le Mandalorien Oui Obi Wan Kenobi.

Que pouvons-nous attendre de Andor? La bande-annonce est assez graphique et montre comment l’Empire intergalactique étouffe la majeure partie de la galaxie qui a besoin de héros prêts à se soulever contre ce régime cruel et ainsi mener la révolution nécessaire pour mettre fin à Palpatine et ses partisans. Dans ce contexte, Cassian Andor apparaît et est recruté pour s’opposer aux forces du mal.

Andor étoiles Diego Luna comme personnage principal de la série, Genevieve O’Reilly comme Mon Mothma, Forest Whitaker comme Saw Gerrera, Stellan Skarsgard comme Luthen, Alex Ferns comme Sgt Kostek, Anton Valensi comme Den, Alex Lawther comme Rick et Robert Umm comme Superviseur Jones. La série est réalisée par Benjamin Caron, Susanna White et Toby Haynes.

