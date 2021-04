Star Wars: Mark Hamill et James Gunn plaisantent sur le spécial de Noël

L’acteur Mark Hamill, célèbre pour son rôle de Luke Skywalker, a partagé avec le cinéaste James Gunn une blague sur les réseaux sociaux que beaucoup de ses fans ont rapidement désignée comme une référence évidente à l’un des moments les plus sombres de l’histoire de la « Guerre des étoiles ». franchise (qui ne pouvait être dépassée que par «The Phantom Menace»).

Il est vrai que «Star Wars», bien avant d’avoir la portée qu’il a aujourd’hui, lors de sa première en 1977 était l’un des blockbusters les plus innovants qui ait été présenté en salles à ce moment même. Personne n’avait pensé que c’était une mauvaise idée pour George Lucas de proposer un spécial de Noël l’année suivante.

« Star Wars Holiday Special » était, comme son nom l’indique, un spécial de Noël dans lequel Lucas tentait de combiner la magie et l’aventure de sa nouvelle saga avec certaines des célébrités les plus populaires de tous les temps.

Lucas ne comptait pas sur le résultat final mal accueilli par le public et la critique, et bien que la décision ait été prise de ne plus jamais diffuser à la télévision, certains ont commencé à faire circuler certains enregistrements de l’émission sur VHS, gardant vivant ce moment infâme dans la saga. de « Star Wars ».

Même si cette spéciale semble tuer toute idée qui aboutit à combiner une franchise de science-fiction avec le thème de Noël (à l’exception de Doctor Who), James Gunn a annoncé qu’il avait terminé le scénario de son spécial de Noël avec « Guardians of the Galaxy . », Offrant une opportunité que Hamill n’a pas manqué de répondre.

Mark Hamill a partagé l’annonce de Gunn en l’accompagnant avec la phrase «J’ai un mauvais pressentiment à ce sujet» (phrase qui apparaît traditionnellement dans chaque épisode de la saga principale de «Star Wars»), à laquelle Gunn allait bientôt répondre «Ces choses sont TOUJOURS bien ».

« Les Gardiens de la Galaxie: Spécial vacances » devrait apparaître dans le catalogue Disney + pendant la saison de Noël 2022. Heureusement pour les fans, ce ne sera pas le dernier que nous verrons de ces hors-la-loi de l’espace, car James Gunn n’a pas encore réalisé la série . troisième et dernier volet de ses aventures, qui sortira en salles en 2023.