Star Wars : Mark Hamill apparaît dans toutes les entrées produites par Disney

Marc Hamill est apparu comme Luke Skywalker dans la trilogie qui sert de suite aux entrées originales de Guerres des étoiles, ainsi que dans la deuxième saison de la série Le Mandalorien, où il a de nouveau donné vie au Jedi. Cependant, l’interprète a révélé quelque chose qui a surpris les fans : participé à tous les projets de la saga produite par Disney.

Dans le Épisode VIII, Hamill a donné vie à un gobelin gamer nommé Dobbu Effrayant. D’autre part, dans le Épisode IX participé en tant que Booli, un mineur de la Résistance. Hors de la saga Skywalker, Hamill Il a avoué qu’il avait des rôles dans Rogue One et Solo. En l’occurrence, l’acteur figurait au générique des films sous le pseudonyme William M. Patrick.

Mark Hamill et ses camées dans Star Wars







Selon l’interprète, le nom qu’il a utilisé pour participer aux spin-offs de la saga découle du mélange des noms de ses frères et de l’ajout d’un mystérieux « M », que le sympathique Mark préfère laisser deviner aux fans d’où il vient. Tout un personnage, Hamill, qui est très actif dans ses réseaux et divertit toujours ses followers.

« Ce n’était jamais pour le salaire, mais pour le plaisir et les fans; j’adore les œufs de Pâques. » a écrit l’interprète. Pas étonnant Hamill prête sa voix à différents personnages, c’est un doubleur de renom qui a récemment participé au projet de Netflix, Maîtres de l’Univers, Quoi Squelette.

Fans de Guerres des étoiles, vous le savez, dans les projets suivants de la franchise il faudra avoir une oreille et des yeux attentifs pour détecter la présence de Marc Hamill, l’acteur qui a su donner vie à l’un des personnages principaux de la saga, mais qui est toujours présent et aime ajouter des œufs de Pâques à chacune des séries et films de la marque.