Star Wars : Mace Windu peut-il revenir ? Samuel L. Jackson est d’humeur

Mace Windu Il était l’un des maîtres Jedi les plus puissants de l’époque de la République. À l’époque, peu étaient capables de s’engager dans une bataille au sabre laser contre ce personnage et de sortir vivants de cette rencontre. Samuel L Jackson était l’acteur choisi par George Lucas pour donner vie à ce héros dans les préquelles de guerres des étoiles et le fandom l’a accueilli à bras ouverts.

La vérité est que lors des événements de La Revanche des Sith, Mace Windu eut un duel à mort contre le Chancelier Suprême Palpatine qui cachait sa vraie nature : il était un Seigneur Sith. Cette réunion était sur le point d’être définie en faveur de Mace, jusqu’à ce qu’Anakin entre dans la pièce où ils se battaient. Le bien contre le mal et a fini de franchir le pas dont il avait besoin pour se tourner vers le côté obscur de la Force et aider Sidious à éliminer Mace.

Mace Windu est-il de retour ?

Maintenant et avec le boom de la série de guerres des étoiles au Disney+ où de nombreux personnages adorés des fans reviennent à l’écran comme l’ont fait Luke Skywalker, Boba Fett et Obi-Wan, l’acteur Samuel L Jackson Il a reconnu qu’il voulait vraiment revoir son personnage Mace Winduqui aurait bien pu survivre au duel avec Palpatine, où sa main a été coupée, il a été électrocuté et jeté d’une tour… Dark Maul a survécu à pire.

« J’ai demandé. La seule personne à qui j’ai jamais parlé de revenir est Bryce Dallas Howard parce que je viens de faire un film avec elle en réalisant des épisodes de The Mandalorian. J’ai dit : ‘Penses-tu que tu peux aider à connecter un frère ? Je veux dire, tu m’aimes bien, n’est-ce pas ? » et elle m’a dit : ‘Je t’aime, tu es incroyable !’ Mets-moi à l’entraînement. J’apprendrai à utiliser le sabre laser avec ma main gauche. »dit l’acteur.

Rappelez-vous que le protagoniste de Le livre de Boba Fett il veut que son personnage se venge de Mace Winduqui a tué son père Jango à la bataille de Geonosis, lors de l’épisode II. Temuera Morrison insiste sur le fait que Boba mérite d’affronter Mace Windu et la survie des Jedi aux événements de l’épisode III pourrait être une bonne excuse pour que cette rencontre se produise enfin.

