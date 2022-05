Star Wars : l’image qui confirme le tournage de la série Ahsoka

in

La série Disney + centrée sur l’apprentie d’Anakin Skywalker, Ahsoka, commence le tournage aujourd’hui avec la participation de Rosario Dawson en tant que protagoniste.

©IMDBAhsoka Tano

Via vos réseaux sociaux Disney+ informé le monde entier que la série Ahsoka Démarre la production aujourd’hui. Le personnage a fait ses débuts dans la série animée Guerre des clones où elle est formée en tant que Padawan par le Jedi Anakin Skywalker. Plus tard, il apparaîtra dans un autre spectacle animé : Rebelles. A cette occasion, il aurait même une confrontation avec Dark Vador, le seigneur noir des Sith.

Rosario Dawson a donné vie au personnage dans sa version action en direct et est apparu dans les deux Le Mandalorien comme dans Le livre de Boba Fett. Dans ce cas, il a refusé de former le petit Grogu, mieux connu du public sous le nom de Bébé Yoda. Bien que dans la deuxième série créée par Disney+ on peut la voir auprès de Luke Skywalker qui joue le rôle de professeur du gentil petit bonhomme vert.

Ahsoka aura sa propre série

lucasfilm travaille sur de nombreux projets guerres des étoiles pour le streaming de La Maison de la souris. Parmi eux se trouve la prochaine série Obi Wan Kenobi qui confrontera le noble Maître Jedi à Dark Vador et aux Inquisiteurs. vient aussi Andoravec diego lunequi suit les alternatives dans la vie d’un dangereux agent de la Rébellion qui ne fera aucun sacrifice contre l’Empire Intergalactique.

à travers une image Disney+ a confirmé qu’aujourd’hui commence la production de Ahsokaun spectacle très attendu par les fans de guerres des étoiles parce que son protagoniste a gagné beaucoup de supporters depuis ses débuts dans Guerre des clones à hauteur de vos partages action en direct chargé de Rosario Dawsonl’actrice qui reprendra le rôle du personnage de cette émission télévisée.

La photo en question montre le logo que nous verrons à l’ouverture de la série et l’ajout d’un chapeau de cowboy nous excite. Parce que? C’est la confirmation que David Philonile créatif qui a inventé Ahsokaparticiper à cette émission télévisée dans laquelle ils pourraient faire leurs débuts dans une version action en direct personnages de Rebelles comme Sabine Wren, Ezra Bridger, Grand Amiral Thrawn ou Hera Syndulla.

