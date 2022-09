Star Wars : Liam Neeson s’est confié sur sa rencontre avec Ewan McGregor

Disney+

Liam Neeson a eu la chance de revoir son personnage Qui-Gon Jinn dans la série Obi-Wan Kenobi où il a rencontré Ewan McGregor et ils sont tous les deux devenus émotifs.

©IMDBLiam Neeson dans Obi Wan Kenobi

Liam Neeson Oui guerres des étoiles ils ont eu leur première approche dans le souvenir Épisode I : La menace fantôme où l’acteur incarnait le professeur d’Obi-Wan Kenobi, le noble chevalier Jedi connu sous le nom de Qui-Gon Jinn qui laisse de nombreux enseignements à son jeune Padawan avant de mourir face au Seigneur Sith Dark Maul. Or, ces personnages ont trouvé l’excuse des retrouvailles dans Disney+.

Ce qui est certain, c’est que Liam Neeson retour à guerres des étoiles dans la serie Obi Wan Kenobi où il a partagé une scène avec Ewan McGregor qui, bien sûr, a ravi tous les fans de la franchise intergalactique imaginée par les agités Georges Lucas. Non seulement cela, les acteurs eux-mêmes se sont retrouvés en larmes grâce à cette réunion qui les a vus de retour dans la galaxie lointaine habillés en chevaliers Jedi, bien sûr, Qui-Gon en fantôme de Force.

Une rencontre qui s’est fait attendre

Parler avec Collisionneur Liam Neeson dit ce qui suit au sujet de sa participation à la série de Disney+: « C’était Obi-Wan d’Ewan McGregor sur un chameau, un vrai chameau, et moi. »rappelle Neeson. « Nous l’avons répété avant de le tourner, nous avons commencé à pleurer et c’était adorable. Ce film Star Wars que nous avons fait, The Phantom Menace, nous l’avons tourné il y a plus de 25 ans. Il est sorti en 1999 »a complété l’acteur.

Liam Neeson Il n’a jamais nié son amour pour la franchise ou le personnage qu’il devait jouer. Même le célèbre acteur a prêté sa voix à Qui-Gon Jinn dans trois épisodes de Star Wars: La guerre des clones ainsi que de faire une apparition vocale supplémentaire dans L’Ascension de Skywalker pendant la scène dans laquelle Rey affronte enfin l’empereur Palpatine et de nombreux Jedi communiquent avec elle pour lui donner la confiance nécessaire dans ce combat.

Le mois prochain, Liam Neeson reprendra son rôle guerres des étoiles à nouveau dans l’anthologie animée, Contes des Jedi. Cependant, le fils de l’acteur, Michel Richardson, assumera le rôle d’un jeune Qui-Gon Jinn lors d’un flashback qui explorera le passé des Jedi en tant que Padawan du Comte Dooku, le maître qui devint plus tard le Sith Dark Tyranus. ¡Disney+ présentera en avant-première les six courts métrages de Contes des Jedi le 26 octobre !

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de guerres des étoiles? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂