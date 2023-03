Star Wars : Les Showrunners Mandaloriens discutent du nom de Grogu

Le Mandalorienles showrunners, Jon Favreau et Dave Filoni, ont apparemment eu du mal à trouver un nom pour le personnage de Grogu. Le duo voulait un nom qui décrirait le mieux Grogu, qui a l’équilibre parfait entre la gentillesse et l’étrangeté de Grogu. Favreau et Filoni se sont assis avec ComicBook pour discuter de Grogu.





Selon Filoni, les fans ont trouvé le nom de Baby Yoda étrange lorsqu’il a été révélé pour la première fois lors de la deuxième saison. Il expliqua,

« C’était bien d’avoir Ahsoka là-bas parce qu’elle est un bon point d’équilibre … Mando a d’abord réagi comme le public. ‘Grogu? C’est étrange.’ Mais quand il le dit, Grogu le regarde. Et j’ai toujours raconté ça quand j’ai un chien et que le chien commence à apprendre son nom. Tu dis son nom, il te regarde, c’est la chose la plus réconfortante. Et alors quand vous voyez qu’il reconnaît son nom et que jusqu’à ce qu’Ahsoka prononce son nom, il ne l’a probablement pas entendu depuis longtemps – c’est comme, comment pourriez-vous rejeter cela? »

Pour Favreau, le nom de Grogu est tout simplement parfait pour son personnage. Une fois que le bambin aura vieilli, son nom lui conviendra toujours. Favreau ajouté,

« C’est le truc avec Grogu. Il est mi-chien, mi-humain, mi-reptile. C’est un grand mélange de tout… Et aussi, en vieillissant, il ne dépassera pas le nom. Ce n’est pas un mignon petit nom et puis, vous savez, il a l’âge de Yoda et il a toujours un nom étrange et mignon. « Sparky ». Vous savez, vous ne voulez pas être ‘Sparky’ et avoir 600 ans. C’était aussi difficile parce que peu importe comment nous l’appelions, ça n’allait pas être – ça ne pouvait pas être – Baby Yoda.

Jon Favreau sur l’introduction de Grogu dans la série

Favreau a admis qu’il se sentait responsable de l’ensemble du projet. En conséquence, il a fait de son mieux pour trouver un moyen de révéler Grogu dans le premier épisode. Il expliqua,

« Vous avez une responsabilité pour Star Wars, à George [Lucas] et à Kathy [Kennedy] et aux gens qui m’ont amené. Et au public. Ils sont investis dans ces personnages. Et vous avez des jeunes qui grandissent avec les personnages et ce qu’ils représentent. Vous vous sentez très protecteur de cela et essayez de maintenir une norme aussi élevée que possible. Je pense que ces moments – la révélation de Baby Yoda était très organique pour l’histoire. Et juste l’idée de surprendre de faire un peu un virage à gauche aux attentes des gens que ce serait un gars qui courrait et tirerait à travers la galaxie. C’était une belle tournure. Et je suis vraiment heureux que [everyone] nous a soutenus en gardant cela secret. Nous accordons la priorité à l’expérience du public. »

Les trois premiers épisodes de Star Wars : Le Mandalorien la saison trois est maintenant disponible sur Disney +.