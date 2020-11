Star Wars: Les rumeurs d’une série Boba Fett se multiplient

La série à succès Le mandalorien a récemment commencé à travailler avec le 2ème saison sur Disney + de retour et déjà fourni dans l’épisode d’ouverture fort « The Marshal » avec l’apparition de Boba Fett pour l’enthousiasme des nombreux fans.

Maintenant, nous avons une nouvelle rumeur qui devrait faire battre le cœur des fans plus vite: Apparemment, Disney + en planifie une Série Boba Fett en tant que spin-off de « The Mandalorian ».

Similaire à celui annoncé Série Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor aussi chasseurs de primes légendaires en armure mandalorienne sa propre série im Guerres des étoiles-Univers reçu. De nouvelles rumeurs parlent même d’un démarrage imminent de la production dans ces semaines, mais cela n’a pas encore été officiellement confirmé.

Après Obi-Wan: Boba Fett obtient-elle sa propre série?

Il y a eu des plans pour un depuis un certain temps Film de Boba Fett, Cependant, au plus tard après la sortie décevante du cinéma sur Film Han Solo ont été reportés.

Avec le succès de « The Mandalorian » en tant que première série d’action en direct de la Fanchise, les rumeurs d’une production de Boba Fett ont repris – cette fois sous forme de série. Cela a été confirmé par la série Obi-Wan, qui a été officiellement commandée par Disney et Lucasfilm et était à l’origine également prévue comme un long métrage.

S’il y avait une vérité dans les tribunaux récents, alors la série Boba Fett pourrait être lancée bientôt ou même avant la saison 3 de « The Mandalorian » sur le fournisseur de streaming Disney + – mais le calendrier plutôt serré n’est très probablement pas.

Pendant ce temps, les rapports précédents semblent avoir un 3e saison avoir confirmé par « Le Mandalorien ». Disney et Lucasfilm n’ont pas encore officiellement commenté cela, ce ne serait pas surprenant. Selon les derniers rapports américains, le créateur et producteur de la série Jon Favreau espère cette année au plus tard Début 2021 pour pouvoir démarrer la production de la 3ème saison. Une date de sortie est toujours en attente.

