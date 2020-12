« Star Wars »: Les 5 personnages les plus puissants de l’empire galactique

Les Soldats noirs sont venus à « The Mandalorian » démontrant la puissance de Empire galactique, nous passons donc en revue les personnages les plus puissants qui y ont été et ils servent le côté obscur.

5: Granf Moff Tarkin, quel nom est Wilhuff Tarkin était le chef Commandant, gouverneur de la bordure extérieure qui était en charge du premier Death Star, sa capacité à diriger et diriger les troupes lui donne le position 5 puisque son nom est respecté par tous les adeptes de l’empire dans toute la galaxie.

4: Moff Gideon, a servi en tant qu’exécutant de la loi de l’empire galactique dans toute la galaxie, était en charge de les forces comme soldats de agression, explorateurs, soldats noirs Oui pompiers, Moff Gideon est encore plus sournois que Moff Tarkin pour le simple fait qu’il se soit emparé du sabre noir Mandalorian et de sa façon d’agir, ayant toujours une longueur d’avance sur Mando et son plan de mettre sauf pour Grogu.

3: Grand amiral Thrawn, être un officier du grand destroyer stellaire « chimère”De la septième flotte de l’empire qui se concentrait sur la connaissance de la philosophie de ses ennemis pour les vaincre de l’intérieur, ainsi que plus de Moff Gideon a la véracité de voir ou d’avoir une longueur d’avance sur ses ennemis, méthodique et calculateur, Thrawn a tout pour régner sur la galaxie si ce n’était 2 prochains endroits.

2: Dark Vador c’est lui Seigneur des ténèbres des Sith, commandant en second et apprenti Dark Sidius, En utilisant votre haine et son pouvoir avec le côté obscurou est-il redouté à travers la galaxie, par Jedi, par les rebelles et même par les soldats mêmes de l’empire, contrairement à Thrawn et Moff Tarkin, régit son respect basé sur la peur et partout où va Lord Vader, l’empire sera victorieux.

1: Empereur Palpatine, Dark Sidius C’est lui qui a lancé tout le mouvement impérial, du statut de sénateur de la république galactique à l’exécution du commande 66 qui mettrait fin à la commande Jedi qui a gardé la paix dans la galaxie, Palpatine est la raison pour laquelle l’Empire est ce qu’il est Et quoi qu’il arrive, Palpatine revient toujours.