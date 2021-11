Star Wars : Les 5 meilleurs sabres laser Force FX Elite pour votre collection

Au fil des années, de nombreux produits liés à la franchise Star Wars, y compris divers Répliques de sabre laser. Particulièrement réplique de haute qualité a publié Hasbro régulièrement dans le passé et ci-dessous, nous voulons que vous en ayez cinq sabres laser Série Force FX Elite recommander.

Que peuvent faire les sabres laser Force FX Elite Series ?

Avant de passer à nos recommandations, examinons d’abord les avantages offerts par ces produits. Ceux-ci comprennent tout d’abord les Poignées reproduites en détail des différents sabres laser qui sont presque avoir l’air faussement réel et s’allonger confortablement dans la main.

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les sabres laser même démonterpour vérifier les parties de la poignée, telles que le Cybercristalà regarder de plus près. De plus, est un technologie LED de haute qualité intégré et des effets sonores peuvent également être activés. Présenter les objets de collection de manière attrayante, c’est aussi un support contenir.

Sabre laser Force FX Elite n°1 : Ahsoka Tano

Commençons par une réplique du sabre laser de Ahsoka Tano. L’ancienne élève d’Anakin Skywalker a fêté ses débuts au cinéma pour la série animée « Star Wars : The Clone Wars » et s’est épanouie au fil des ans un vrai favori des fansqui aura bientôt sa propre série live-action.

Réplique du sabre laser d’Ahsoka © Disney / Lucasfilm / Hasbro

À côté d’un poignée de haute qualité vous obtenez également une lame qui en trois couleurs (bleu, vert, jaune-vert) peut briller. Vous pouvez également activer divers effets sonores avec des boutons sur la poignée. Parce que les sabres laser Force FX Elite, cependant si de haute qualité produit sont, ils ne sont pas bon marché. Pour l’arme d’Ahsoka, vous devez 269,90 euros Payer.

Sabre laser Force FX Elite n°2 : Kylo Ren

Passons maintenant du côté obscur de la force, pour être plus précis Le petit-fils d’Anakin Ben Solo ou Kylo Ren. Il fait sa première apparition Élève du guide suprême Snoke connu dans « Star Wars : Episode VII – Le Réveil de la Force », où il a rendu la vie difficile à Rey et ses amis Han Solo, Poe Dameron et Finn.

Réplique du sabre laser de Kylo Ren dans « Episode IX » © Disney / Lucasfilm / Hasbro

Le sabre laser de Kylo Ren est un véritable accroche-regard, ce qui est particulièrement vrai de son design unique mensonges. C’est selon les informations officielles basé sur des constructions anciennes. Les lames LED simulent également très bien la flamme constante du modèle. Cette réplique est tarifée à 379 euros.

Sabre laser Force FX Elite n°3 : Empereur Palpatine

Bien que dans la trilogie originale et aussi « Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalkers », il était principalement basé sur son d’énormes forces de pouvoir, l’empereur Palpatine est un combattant au sabre laser doué. Nous pouvons en faire l’expérience dans « The Clone Wars » ainsi que dans « Episode III – Revenge of the Sith ».

Réplique du sabre laser de Palpatine © Disney / Lucasfilm / Hasbro

La poignée du sabre laser de Dark Sidious est spécialement travaillé, car il est légèrement incurvé pour qu’il repose particulièrement bien dans la main. les éléments plaqués or donnent également à l’arme une apparence sublime. Cependant, vous n’en obtiendrez pas particulièrement bon marché ici non plus, car le prix de l’objet de collection est correct à 299,95 euros.

Sabre laser Force FX Elite n°4 : Dark Revan

Partons maintenant pour un voyage dans le temps presque 4000 ans avant les événements de la saga Skywalker, dans l’ère de l’Ancienne République. Dark Revan, le changement, a fait sa première apparition du Seigneur Sith au Chevalier Jedi a traversé, dans le jeu vidéo « Star Wars : Chevaliers de l’Ancienne République », les ne plus au canon Entendu parler de la saga des étoiles.

Réplique du sabre laser de Revan © Disney / Lucasfilm / Hasbro

Plus que les autres sabres laser Force FX Elite dans ce cas sont ceux différentes couleurs (rouge, violet) mis en évidence sur la lame. Ceux-ci clarifient Le développement de Revan d’un Seigneur Sith à un Jedi. En termes de prix, cette réplique est d’ailleurs la réplique la moins chère avec « Seulement » 239 euros.

Sabre laser Force FX Elite n°5 : Rey Skywalker

Enfin et surtout, comme le dit le proverbe, nous voulons toujours que Sabre laser de Rey Regardez. C’est la seule Personnage principal de la trilogie suite et a fait sa première apparition dans « Star Wars : Episode VII – Le Réveil de la Force ».

Au début, elle était avec un baton équipé, plus tard, elle l’a échangé contre le sabre laser Anakin Skywalkers, avant d’être dans les derniers instants de « The Rise of Skywalkers » pour la première fois la lame jaune a allumé sa propre arme.

Réplique du sabre laser de Rey © Disney / Lucasfilm / Hasbro

Extérieurement, le rappelle reproduction détaillée de la poignée sombre du sabre laser à l’optique de Le personnel de Rey. Peut-être qu’elle a intégré des parties de son ancienne arme dans sa nouvelle ? Bien sûr, ils ne devraient pas manquer Lame LEDqui brille d’un jaune éclatant. Pour 307,99 euros vous pouvez actuellement encore précommander cette réplique.