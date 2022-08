Star Wars : Les 3 meilleurs sabres laser de la série réaliste Force FX en 2022

À propos des sabres laser grandeur nature du Star Wars : La série noire-La rangée que nous avons sur 45secondes.fr déjà signalé plus souvent. Disney et Hasbro attachent une grande importance à cette coopération Authenticité et souci du détail.

Si vous avez encore du mal à décider si et si oui, quel sabre laser décorer votre salon à la maison, ou si vous attendez avec impatience le prochain conventionnel devraient vous accompagner, peut-être que les nôtres vous aideront Aperçu plus loin.

Nous avons comparé pour vous trois des derniers modèles. Plus d’informations peuvent être trouvées dans l’article principal lié.

Qu’il s’agisse d’un Jedi ou d’un Sith Lord – Force FX Elite garantit une sensation Star Wars pour votre maison

Star Wars Black Series Force FX Elite Mandalorian Darksaber

Depuis le légendaire sabre noir de Tarre Vizsla est apparu sur notre marché terrestre comme une réplique de haute qualité, une véritable bagarre a éclaté à son sujet. Comme vous pouvez le voir dans l’historique des mises à jour de l’article d’origine sur Sabre noir Mandalorian Force FX Elite peut voir, l’arme décorative est toujours considérée comme en rupture de stock.

Dans la boutique allemande Actionfiguren24.de, vous pouvez obtenir la reproduction de la série à succès Le Mandalorien même avec quelque chose en ce moment Remise pour 249,90 euros acquérir.

Obtenez une impression de ceux qui ont réussi dans la vidéo liée ci-dessous effets sonores et lumineux ou re-regarde notre article complet à.

Sabre laser Star Wars Black Series Force FX Elite Obi-Wan Kenobi

Bien sûr, la prochaine déclinaison de la série sera également Obi Wan Kenobi célébré avec leur propre sabre laser d’élite. L’arme du jeune Maître Jedi impressionne par un beau contraste de couleurs entre les détails dorés du manche et la lame bleu vif.

© Disney/Lucasfilm/Hasbro

Comme avec le Darksaber, vous pouvez LED et son sur simple pression d’un bouton Activer. Merci inclus support la gemme peut éventuellement avec et sans lame être présenté de façon décorative.

Le sabre laser d’Obi-Wan devrait sortir au début de 2023 et est déjà (généralement Disney) fier 334,90 euros être pré-commandé.

Star Wars Black Series Force FX Elite Sabre laser Dark Vador

Ce ne serait pas un classement sans ça Sabre laser rouge emblématique de Dark Vador personnellement.

La réplique en format original est le contre-projet à la lame bleue d’Obi-Wan et est également basé sur la série Disney+ ; cependant, il sortira près d’un mois plus tôt, ce qui le rendra disponible d’ici la fin de 2022.

Si vous voulez être sûr que le sabre laser Elite sera livré à temps pour la fin de l’année, vous pouvez 344,90 euros Pré-commander. Si le prix baisse entre-temps et que vous avez déjà payé à notre partenaire Actionfiguren24, vous serez informé par le prix garanti les revenus sont remboursés.

Le joueur et influenceur SirJames avait précédemment eu l’honneur de présenter le sabre laser rouge sur sa chaîne YouTube. Les 12 minutes environ Aperçu nous vous avons lié ci-dessous. Si c’est un peu trop long pour vous, n’hésitez pas à le lire ici grâce à notre contribution compacte.

