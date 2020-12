« Star Wars Legends »: 5 concepts qui fonctionneraient dans le nouveau Canon

Depuis plus de quarante ans, l’univers de «Guerres des étoiles« A accumulé une quantité impressionnante d’histoires, de romans, de bandes dessinées et de jeux vidéo qui ont réussi à contribuer, à construire et à élargir l’univers dans lequel l’histoire de Luke Skywalker s’a developpé.

Après l’acquisition de la saga par Disney en 2012, un grand nombre de ces histoires ont été reléguées dans la section «Légendes», Restant en dehors du canon officiel. Heureusement pour beaucoup, les créatifs aiment Dave Filoni Oui Jean Favreau ils ont réussi à récupérer petit à petit certains de ces éléments pour qu’ils réintègrent la franchise.

La deuxième saison de « The Mandalorian« A démontré des efforts pour se connecter à »La guerre des clones« Y »Rebelles« Pour la continuité de la saga principale, nous n’excluons donc pas qu’à l’avenir, de nouvelles histoires et personnages de » Legends « seront réincorporés dans le canon. Voici quelques-unes de celles que nous aimerions voir à l’écran.

1.- La trilogie de l’Académie Jedi

Bien qu’il s’agisse d’une saga de romans négligée par les fans de l’univers élargi, l’histoire de Luke et ses efforts pour élever l’ordre Jedi à travers une nouvelle académie avec des padawans sous ses ordres pourraient être un concept intéressant entre de bonnes mains. Une mini-série sur la chute de Ben Solo du côté obscur et sa transformation en Kylo Ren? Cela pourrait marcher.

2.-Le Commandement de la République

Karen Traviss À travers sa série de livres, il aborde les histoires de divers groupes de clones pendant les «guerres des clones», les Jedi qui leur sont assignés et leurs entraîneurs mandaloriens. La série se concentre sur la façon dont ces clones cherchent à mieux gagner leur vie tout en remplissant leurs obligations militaires.

Certains des éléments de cette saga ont été éliminés du canon, mais cela n’empêcherait pas la réalisation d’un récit centré sur la vie militaire dans la République pendant cette période de changement, donnant lieu à des récits plus humains dans un environnement guerrier.

3.- Dark Plagueis

Il existe d’innombrables histoires centrées sur Jedi dans les médias grand public, mais l’univers élargi compte également une quantité démesurée d’utilisateurs du côté obscur. James Luceno raconte l’histoire du mentor de Palpatine, faisant non seulement une histoire d’origine digne de celui qui deviendrait l’empereur du mal, mais une histoire tragique de l’ascension et de la chute du Sith le plus puissant de tous.

4.- La guerre des chasseurs de primes

Trilogie écrite par KW Jeter entièrement concentré sur Boba Fett et cela a lieu juste à la fin de « Le retour du Jedi». La trilogie raconte comment Boba Fett tente de retrouver sa place dans le jeu des chasseurs de primes. Son retour en « The Mandalorian«Cela pourrait être l’entrée parfaite pour une série d’aventures dans lesquelles vous devez affronter le reste des membres dangereux de la guilde.

5.- La trilogie Thrawn

La mention de ce personnage par Ahsoka tano dans « The Mandalorian« Et sa précédente réincorporation au canon en »Les rebelles de Star Wars«C’est l’occasion dont la saga avait besoin pour réaliser l’une de ses sagas les plus légendaires.

De nombreux éléments devraient être modifiés pour que le canon agissant fonctionne, mais voir le plus grand stratège de l’histoire de l’Empire galactique en action serait une expérience unique dans la franchise.