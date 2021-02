Star Wars: le spin-off de «  Rogue One  » révèle de nouveaux réalisateurs

« Voleur« Est, jusqu’à présent, l’un des spin-off les plus acclamés par la communauté des fans de la saga »Guerres des étoiles», Il était donc logique qu’il finisse par avoir sa propre expansion dans l’histoire. Disney + se prépare « je marcher », une série télévisée qui servira de préquelle à cette histoire à travers l’agent de la rébellion Cassian Andor.

La série mettra à nouveau en vedette l’acteur mexicain Diego Luna en tant que protagoniste. Actuellement, la série a le développement de Tony Gilroy, qui a écrit le scénario de « Voleur”, Et a déjà été confirmé avec la participation du réalisateur Toby Haynes, connu pour ses contributions dans les épisodes de « Docteur Who« Y »Mirro noirr ».

Contrairement à la série axée sur Obi Wan Kenobi, qui aura un seul directeur (Deborah Chow), « Andor« Prendra un chemin similaire pour »The Mandalorian», Avec chaque épisode réalisé par divers réalisateurs pour apporter une plus grande variété narrative à ce qui promet d’être une série axée sur l’action et l’aventure.

Un rapport de Discussing Film révélerait les noms d’autres réalisateurs qui ont été engagés pour le faire, certains d’entre eux étant liés au genre que la production cherche à aborder. Ce serait Ben Caron Oui Susanna blanc. Caron a des crédits précédents dans des séries telles que « La Couronne« , »Sherlock« , »Skins « , « Chutes du castor« Y »Wallander».

Dans ce duo, blanc J’aurais un peu plus d’expérience. Par exemple, la série à succès HBO « Génération Kill« , en plus de « Boardwalk Empire« , »Maîtres du sexe« , »Le Deuce« Y »Milliards« , En plus d’avoir réalisé tous les épisodes de la mini-série basée sur »Jane Eyre« En 2006, ainsi que le film de famille »Nanny McPhee revient » en 2010.

Jusqu’à présent, il a été révélé que la série comportera environ dix épisodes et l’idée a été suggérée qu’elle pourrait avoir plus d’une saison, bien que Luna lui-même comparerait son développement à celui d’un « très long film ».

« Je dois faire très attention à la façon dont je réagis à tout », commentait l’acteur dans une interview avec THR l’année dernière. «La façon dont nous tournons me rappelle comment nous tournons un film et la quantité de travail derrière cette série me rappelle comment vous travaillez pour un film.»

« Star Wars: Andor« Il n’a pas encore de date estimée pour sa création, mais il devrait atteindre le catalogue de Disney + quelque part en 2022.