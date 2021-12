Star Wars : le retour de Grogu aka Baby Yoda dans la série Boba Fett ? – Rumeur

Star Wars The Child, édition animatronique avec plus de 25 combinaisons de sons et mouvements, jouet The Mandalorian

SONS INSPIRÉS DE LA SÉRIE : On touche la tête de L'Enfant pour activer des sons inspirés du personnage dans The Mandalorian : rires, babillements, bruits de joie, d'excitation, de fatigue et de sommeil, et bruits d'effets de La Force JOUET ANIMATRONIQUE : Inclut des mouvements motorisés, dont la tête qui bouge de haut en bas, les oreilles qui remuent d'avant en arrière, et des yeux qui s'ouvrent et se ferment ACTIVATION DE LA FORCE : Les enfants devront caresser 3 fois la tête de L'Enfant pour activer la Force. Il lève les bras, ferme les yeux et soupire comme s'il utilisait la Force. À partir de 4 ans SIESTE DE FORCE : canaliser la Force demande beaucoup d'énergie. Pour que L'Enfant se repose, il faut le coucher : il fermera alors les yeux et fera une sieste APPARENCE FIDÈLE À LA SÉRIE DE DISNEY PLUS : La figurine Star Wars L'Enfant, édition Animatronique est inspirée du personnage chouchou des fans de la série The Mandalorian et est vendue avec un pendentif amovible et une tunique de qualité