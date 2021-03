Star Wars: le personnage bien connu des rebelles pourrait remplacer Cara Dune dans une nouvelle série

Après Lucasfilm il y a quelques semaines Cara Dune-Actrice Gina Carano en dehors Le mandalorien avait licencié parce qu’elle avait attiré une attention négative à plusieurs reprises avec des déclarations controversées, il y a maintenant de nouvelles rumeurs sur son remplacement. Le studio a déjà confirmé dans un communiqué officiel à ce sujet que le nouveau personnage introduit spécialement pour la série sera le Cara Dune ne sera pas rediffusé.

Qu’arrive-t-il au nouveau personnage dans l’univers Star Wars? Cara Dune ne joue qu’un rôle de soutien dans «The Mandalorian», mais l’ex-soldat et combattant rebelle devrait jouer un rôle important dans la nouvelle série animée Rangers de la nouvelle république prendre.

Maintenant, de nouvelles rumeurs circulent sur un remplaçant dans la série animée: Fan Favorite Hera Syndulla, Captian du vaisseau spatial Ghost de « Star Wars Rebels », pourrait jouer un rôle important dans « Rangers of the New Republic ». Cela n’a pas encore été officiellement confirmé et on sait peu de choses sur la nouvelle série.

Hera dans les escadrons Star Wars © Lucasfilm

Qui est Hera Syndulla?

Mais cela serait parfaitement logique: Hera Syndulla du peuple Twi’lek sur la planète Ryloth a vécu pendant la guerre des clones et la guerre civile galactique. En tant qu’enfant de résistants, elle a rejoint les rebelles dans la lutte contre l’Empire galactique et a été impliquée dans la bataille de Scarif et la bataille d’Endor aux côtés de l’Alliance rebelle à des moments importants. Elle est également étroitement liée à la mandalorienne Sabine Wren. Dans le film Rogue One, elle est mentionnée comme le général Syndulla, elle apparaît également dans le nouveau jeu Star Wars: Escadrons sur.

Rangers de la nouvelle république sur Disney +

La série dérivée « Rangers of the New Republic » de « The Mandalorian » est également développée par Dave Filoni et Jon Favreau. L’action se concentre sur les rangers de l’Outer Rim, où se déroule également la nouvelle série « Star Wars ». Après la chute de l’empire, la nouvelle république est toujours en construction et ne peut être présente partout dans l’univers. Pour cette raison, les soi-disant rangers au bord de la galaxie assurent la loi et l’ordre loin, très loin et affrontent de nombreuses figures sombres et dangereuses.

Une date de sortie sur le service de streaming Disney + n’a pas encore été fixée. Cependant, sera d’ici 2022 au plus tôt attendait un début de série.

Les fans peuvent désormais se réjouir de la 3e saison de « The Mandalorian » à Disney +. Le début de la nouvelle série «Star Wars» est également très proche Le livre de Boba Fett prévu.