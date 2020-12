Star Wars: le nez de l’acteur Anthony Daniels peut être vu à l’écran lorsque Chewbacca Reassmbles C-3PO dans «  The Empire Strikes Back  »

L’un des moments les plus mémorables des C-3PO Guerres des étoiles l’histoire, c’est quand il se fait exploser en morceaux L’empire contre-attaque. Après avoir été réassemblé par Chewbacca pour la première fois, sa tête est en arrière et pour les prochaines scènes, il doit fonctionner dans cet état.

Les téléspectateurs peuvent se demander quels effets visuels ont été utilisés pour réaliser cette astuce, mais c’est en fait plus simple qu’on ne le pense. L’acteur Anthony Daniels portait simplement la tête C-3PO en arrière, et la preuve est visible. En y regardant de plus près, le public peut voir le nez de Daniels sortir de l’arrière de la tête de C-3PO.

Anthony Daniels a dû porter sa tête C-3PO à l’envers

C-3PO arrive pour la première mondiale de «Star Wars: Rise of Skywalker» de Disney | VALERIE MACON / AFP via Getty Images

C-3PO était connu pour ses dramatiques. Une fois que son corps a été réassemblé, il est bouleversé quand il découvre que sa tête a été mise en arrière. Pendant un certain temps, il est obligé de se débrouiller avec une grande partie de sa place.

Parce que CGI était extrêmement limité au moment du tournage, l’équipe de production a dû s’appuyer sur une astuce intelligente pour obtenir l’effet visuel. Daniels devait porter la tête C-3PO à l’envers, l’arrière de la tête découpé pour pouvoir respirer et parler.

«Le plus amusant était quand il a mis ma tête en arrière», a déclaré Daniels à WIRED. «La seule façon de le faire était de prendre une tête 3PO, de couper l’arrière de la tête pour que son visage soit ici. Mon visage dépassait du dos, ce qui, de côté, est un peu difficile car ce morceau est plus long, surtout ce morceau [points at nose]. Donc ce peu [points at nose] continue de jeter un œil sur le côté]. »

Le nez d’Anthony Daniels peut être vu sortir de l’arrière de la tête de C-3PO

Bien que la solution soit opportune, elle n’était pas parfaite. L’équipe de tournage a attrapé plusieurs images du nez de Daniels sortant de l’arrière de la tête de C-3PO lorsque Chewbacca le tient.

«Ils ont collé du ruban d’or dessus et je vous le promets, si vous figez sur l’image dans ce morceau sur le genou de Chewbacca, vous verrez pendant un instant une sorte de chose ici qui est mon nez.

Daniels a souligné le fait que Guerres des étoiles n’est pas un film parfait, et de petites bêtises peuvent être vues tout au long du film.

«Tout n’est pas parfait dans Guerres des étoiles, tout n’est pas retouché, il y a de petits moments.

Anthony Daniels contrôlait la tête du C-3PO comme une marionnette ventriloque

Il y a eu un autre moment intéressant pendant le tournage où Daniels a dû littéralement jouer le rôle de ventriloque pour faire fonctionner le costume C-3PO.

«Il y avait d’autres moments où j’étais sur le sol avec mon bras à travers la poitrine 3PO dans le visage afin que je puisse l’animer un peu comme une vieille marionnette ventriloque pendant que je prononçais les lignes afin que je puisse animer pendant que je parlais,» Dit Daniels. «Et quand vous les mettez ensemble, le public pense que c’est un phénomène.»