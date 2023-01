"Star Wars: Le mauvais lot": Première de la saison 2 sur Disney+

Disney+

Les prochaines aventures de Clone Force 99 arrivent dans la seconde fournée d’épisodes de The Bad Batch sur Disney+. C’est l’heure d’ouverture !

Guerres des étoiles fait un voyage intéressant dans Disney+ puisqu’il a été acheté à son créateur d’origine, George Lucaspour The House of Mouse, qui a depuis sorti cinq nouveaux films ainsi qu’un certain nombre de séries télévisées, à la fois en direct et animées, parmi lesquelles se démarquent Le Mandalorien, Obi-Wan Kenobi et dans ce cas le titre dont nous allons parler dans cette note : Le mauvais lot.

l’intrigue de Star Wars: Le mauvais lot suivre la Cloner Force 99un groupe de soldats clones d’élite avec des mutations génétiques très pratiques qui ont été introduits pour la première fois dans la série Star Wars: La guerre des clonesqui sont composés de leur chef, le sergent clone, le traqueur Hunter, l’expert en électronique Tech, le soldat super-puissant Wrecker, le tireur d’élite expert du groupe Crosshair et leur dernière inclusion, le soldat à moitié cyborg : Echo.

Le mauvais lot revient

Après les événements survenus en La Revanche des Sith Cela a conduit au sinistre Ordre 66 avec la mort des Jedis et la création de l’Empire Galactique, ce groupe est entré dans la clandestinité pour se cacher et ne pas suivre cette directive brutale, devenant à la fois des fugitifs et des traîtres recherchés. En plus de cela, ils ont également rencontré une mystérieuse fille nommée Omega, qui s’est avérée être le premier clone féminin inchangé de Jango Fett à admirer ce groupe de mercenaires survivants.

Naviguer dans la galaxie et survivre à la menace constante de l’Empire intergalactique est certainement un travail difficile, mais le Cloner Force 99 qui joue Le mauvais lot dans Disney+ il a certainement ce qu’il faut pour survivre dans une galaxie qui a depuis longtemps perdu ses manières et où il faut d’abord tirer et poser des questions plus tard si l’on veut survivre au nouvel ordre établi par Palpatine et Dark Vador.

la série animée Star Wars: Le mauvais lot met en vedette Dee Bradley Baker qui prête sa voix à tous les membres de la Cloner Force 99 tandis que Michelle Ang fait de même avec Omega et il y a des noms intéressants parmi les talents invités comme Freddie Prinze Jr. jouant Caleb Dume, Ming-Na Wen comme Fennec Shand et Gwendoline Yeo comme cloneur Kamino. La deuxième saison de l’émission sortira le 4 janvier.

Heure de sortie de The Bad Batch

Mexique, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua : 02H00

Colombie, Pérou, Équateur, Panama : 03H00

Venezuela, Bolivie, République dominicaine, Porto Rico : 4h00 du matin.

Argentine, Chili, Uruguay, Paraguay et Brésil : 5:00 du matin.

Espagne: 09H00

