Il a récemment été confirmé que l’écrivain acclamé Damon Lindeloff travaille sur un nouveau »guerres des étoiles », qui sera dirigé par Sharmeen Oabid-Chinormais maintenant il a été confirmé que cette production suivra les événements de » Star Wars: The Rise of Skywalker » de 2019, bien qu’il ne s’agisse pas d’une suite directe.

Selon de nouveaux rapports, le film Star Wars de Lindelof pourrait intégrer des personnages de la dernière trilogie « Star Wars », mais il ne sera pas explicitement lié à la saga Skywalker. Justin Britt-Gibson, écrit également le scénario avec Lindelof. De plus, ce nouveau projet se veut un film solo, ce sera donc la première fois que lucasfilm n’utilisez pas votre modèle de trilogies.

Bien que le dernier film Star Wars soit sorti en 2019, la franchise Star Wars a rencontré un grand succès sur le petit écran avec des émissions comme « The Mandalorian » et « Andor » élargissant toute l’histoire de la galaxie. Loin, très loin vers de nouveaux horizons. En tant que projet autonome, peut-être que l’histoire de Lindelof et Britt-Gibson servira à étendre la tradition de Star Wars pour le grand écran.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie établie pour ce nouvel opus, mais une date provisoire est prévue pour décembre 2025, car le projet n’en est qu’au tout début du développement.

Auparavant, »Star Wars » avait prévu de sortir »Rogue Squadron », un film qui sortirait vraisemblablement en salles en décembre 2022. Pour le moment, le projet est abandonné, et de nombreux autres détails ne sont pas connus pour savoir si un jour voir la lumière. Egalement tenu secret, un film réalisé parr Kevin Feige Oui Michel Waldron et un autre réalisé par Taika Waititi Oui Krysty Wilson-Cairns.

Ces dernières années, la franchise »Star Wars » a quitté le grand écran pour se concentrer beaucoup plus sur des projets télévisuels, avec les précités »The Mandalorian » et »Andor », »The Book of Boba Fett » et » Obi-Wan Kenobi », chacun recevant des critiques élogieuses des téléspectateurs et des critiques. Les séries »The Acolyte », »Skeleton Cre » et »Ahsoka » sont actuellement en développement.