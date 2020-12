«  Star Wars  »: Le costume C-3PO d’Anthony Daniels a été créé en recouvrant tout son corps dans un moule en plâtre – «  Ils poussent des pailles dans le nez pour qu’ils puissent modeler votre tête  »

C-3PO est largement considéré comme l’un des Guerre des étoilesles personnages les plus emblématiques. Son look intrigant et son relief comique décalé ont fait des merveilles pour la franchise de George Lucas.

Pourtant, malgré la présence transparente de C-3PO dans Guerres des étoiles peut sembler, concevoir le costume du personnage était une tâche ardue. L’acteur Anthony Daniels devait avoir tout son corps recouvert de plâtre, afin que l’équipe de production puisse créer un costume qui lui convienne.

C-3PO était basé sur un personnage du film ‘Metropolis’

C-3PO est l’un des personnages les plus drôles et les plus mémorables de Guerres des étoiles. Son design unique, son esthétique scintillante et ses mouvements robotiques en font un favori des fans depuis plusieurs générations.

Cependant, de nombreux téléspectateurs ne savent pas que le concept de C-3PO a en fait été inspiré par un androïde dans un autre film, Métropole.

«Le concept du personnage était en fait basé sur un film de loin dans le temps, Métropole, par Fritz Lang. Et dans ce film, les pouvoirs qui ont été créés un faux humain pour essayer d’encourager les travailleurs à se comporter. Et Goerge a demandé à Ralph McQuarrie de créer quelque chose de similaire. La similitude serait qu’aucun de nous, l’acteur original ou moi-même, ne pouvait très bien bouger dans ces costumes.

Le costume C-3PO a été créé à partir d’un moule en plâtre du corps d’Anthony Daniels

Bien que Daniels n’était pas initialement intéressé à rejoindre le Guerres des étoiles équipe, son esprit a changé quand il a été présenté à C-3PO. Il savait que Lucas était sur quelque chose de spécial et a décidé de signer.

Lorsque Daniels a accepté de rejoindre le Guerres des étoiles casting, il a dû faire faire un costume sur mesure pour lui. Il a fini par devoir se rendre dans un studio de production pour avoir tout son corps recouvert de plâtre.

«Quand j’ai lu le scénario, j’ai vraiment aimé C-3PO», a admis Daniels. «J’étais donc très, très heureux d’aller le lendemain aux Elstree Studios dans le nord de Londres et d’être choisi pour le rôle. Et je ne veux pas dire: «Ai-je eu le rôle», non. Je veux dire que j’étais en fait recouvert de plâtre pour faire un moule de mon corps qui serait le cadre pour fabriquer la combinaison de robot.

Malgré l’enthousiasme de Daniels pour le rôle, le faire équiper pour son costume n’était pas très amusant. Il a été forcé de respirer à travers des pailles alors que l’équipe de conception couvrait sa tête dans un moule.

«Eh bien, je dois vous dire que le plâtre n’est pas quelque chose que je recommanderais, en particulier le morceau où ils enfoncent des pailles dans votre nez pour qu’ils puissent modeler votre tête.

La conception du costume C-3PO a été un long processus

Comme on pourrait l’imaginer, la conception du costume de Daniels était un processus long et fastidieux.

«Finalement, dans le studio, il y avait ma silhouette en plâtre blanc avec très peu de vêtements. Ce n’était pas joli à voir. Mais, puis est venu le long de Liz Moore, le sculpteur. Au cours des semaines suivantes, Liz a commencé à recouvrir mon corps blanc avec de la pâte à modeler grise. Et elle a construit la forme que vous voyez finalement dans la figure finale.

Le processus de sculpture de Daniels était littéralement pratique, car l’équipe de production testait souvent différentes pièces du costume sur lui.

«Toutes ces petites lignes, ces boucles et ces formes faisaient référence à ce film de Fritz Lang. Je serais en studio la plupart du temps et ils essayaient un nouveau morceau sur moi. Cela peut être un bras, une jambe, un cou, une tête ou quelque chose. Et parfois, c’étaient des prototypes en papier, parfois ils étaient en plastique, en plastique fin.