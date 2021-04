Star Wars: Le casque réaliste Wedge Antilles est annoncé, précommandez ici!

Disney et Hasbro en ont un nouveau Guerres des étoiles-Casque le toujours populaire La série noire annoncé, qui brille par son authenticité et son authenticité. La série collector est élargie pour inclure le célèbre as volant de l’alliance rebelle, Antilles Wedge.

Après ça avec Poe Dameron et Luke Skywalker ont déjà deux casques dans cette direction, le casque de Wedge est fondamentalement basé visuellement sur celui de Luke. C’est le casque que porte Wedge dans Star Wars Episode V: L’Empire contre-attaque. Il vient dans le vert notoire.

À qui convient le casque? La bonne partie est l’idéal Pièce de collection, mais il convient également pour Cosplays. Au cas où vous devriez jamais travailler sur un cosplay compensé, le casque réaliste avec des détails authentiques est tout ce que vous avez toujours voulu. Et il vous facilite ces détails difficiles.

Les caractéristiques du casque électronique comprennent 3 haut-parleurs internesavec le Lumières LED courir de manière synchrone dans le casque. Vous pouvez donc découvrir en direct ce que cela a dû être pour Wedge de se battre avec un X-Wing ou un Snowspeeder! Et communication de R2-A3 fait également partie du package de synchronisation.

Quel est le prix? Le nouveau casque peut maintenant être acheté dans certaines boutiques en ligne pour environ 120 euros peut être pré-commandé. À AF24 il en coûte 117,90 euros et à Zavvi 122,99 euros. L’objet de collection sera livré pour la première fois à partir de 30 mai 2021. Comme toujours, la livraison varie considérablement d’un magasin à l’autre.

Bon à savoir: L’ambiance lumineuse des LED est coordonnée avec le son afin que vous puissiez basculer entre les Bataille de Hoth et le Bataille de Yavin peut choisir. Vous pouvez donc non seulement vous glisser dans le rôle de Wedge Antilles, mais aussi revivre les deux moments emblématiques de la saga « Star Wars »!