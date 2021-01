Star Wars: Lars Mikkelsen sera-t-il le grand amiral Thrawn dans la série Ahsoka?

Avec le succès mondial de la série The Mandalorian sur Disney + Lucasfilm a récemment annoncé un certain nombre d’autres nouvelle série dans l’univers « Star Wars » à. Déjà celui qui vient de se terminer 2ème saison de l’espace western a élevé des personnages bien connus et aimés comme le légendaire chasseur de primes Boba Fett (Temuera Morrison) avec les héros populaires Bo-katan (Katee Sackhoff) et Ahsoka (Rosario Dawson) de la série animée « The Clone Wars » et « Rebels » à la vie.

Grand amiral Thrawn dans la série Mandalorian et / ou Ahsoka

On dit maintenant qu’un autre adversaire bien connu joue dans « The Mandalorian »: Grand amiral Thrawn. Selon les premières rumeurs, il devrait déjà jouer dans la 2ème saison, mais cela a été écarté en raison de l’abondance de personnages nouveaux et connus. En termes de contenu, son apparition dans la saison 3 est très probable.

En attendant, un premier casting possible est en discussion: Lars Mikkelsen représenterait le Grand Amiral Thrawn. Le grand frère de Mads Mikkelsen jouerait le rôle de Thrawn dans la série annoncée « Ahsoka » sur Disney +. Le casting de Lars Mikkelsen comme Thrawn s’adapte, après tout, l’acteur prête déjà le personnage de la série « Star Wars Rebels » sa voix distinctive. Le casting de Lucasfilm n’a pas encore été officiellement confirmé.

Ezra et Thrawn en finale de «Star Wars: Rebels» © Disney / Lucasfilm

Qui est le grand amiral Thrawn?

Le commandant suprême impérial, le grand amiral Thrawn dans l’Empire galactique, est apparu pour la première fois dans la saison 3 de la série animée « Star Wars: Rebels » et est rapidement devenu une figure populaire de la franchise. L’amiral de la planète Csilla est également au centre de la trilogie culte Thrawn (1991-1993) de Timothy Zahn, qui fait désormais officiellement partie du canon.

Mitth’raw’nuruodo est son nom complet et appartient aux Chiss, une espèce humanoïde à peau bleue originaire de la planète Csilla. En tant que l’une des seules espèces non humaines, Thrawn est devenu un amiral dans l’Empire galactique. Après la mort de l’empereur Palpatine, Thrawn prit le commandement de la flotte et mena le combat contre la Nouvelle République avec son vaisseau amiral, le Chimaera.

Au moment de la série « The Mandalorian », le Grand Amiral Thrawn était perdu depuis des années. À la fin de la 2ème saison Ahsoka Tano part à la recherche de l’adversaire qui a disparu avec Ezra Bridger. C’est exactement là que la nouvelle série dérivée « Ahsoka » est censée commencer et continuer l’histoire.