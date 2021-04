Star Wars: l’acteur d’Andor explique ce qui l’a attiré vers le projet

Star Wars est resté un élément clé de la culture populaire grâce à ses films, livres, jeux vidéo et bandes dessinées qui ont été chargés d’étendre son univers narratif pendant un peu plus de 40 ans, il est donc logique que la prochaine étape de son expansion soit celle de la série télévisée.

Disney + est en préparation pour « Star Wars: Andor », une série dans laquelle Diego Luna reviendra en tant que personnage principal d’une production dont l’histoire sera de présenter les origines du membre de l’alliance rebelle qui a eu un rôle de premier plan dans » Rogue One ».

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un acteur aimerait pouvoir participer à l’une des productions Lucasfilm de cette franchise, mais celles du gagnant du Golden Globe Stellan Skarsgard, qui voulait travailler avec le showrunner du projet, se démarquent de la curiosité. de nombreux.

«Quand j’ai vu ‘Rogue One’, il y avait beaucoup plus d’ambiance et ça m’a semblé un peu plus mature, et puis il y avait Tony Gilroy, qui est le showrunner de cette série», dit Skarsgard dans une conversation avec The Daily Beast. « J’espère donc que c’est un peu plus que de petites personnes en plastique qui tombent partout. »

Tony Gilroy était l’un des principaux auteurs de « Rogue One ». En plus de servir de showrunner, il sera le réalisateur de certains de ses épisodes avec Toby Haynes, qui a de l’expérience dans les productions de la culture geek telles que « Doctor Who » et « Black Mirror ».

Sorti en 2016, «Rogue One: A Star Wars Story» marque les grands efforts de ses cinéastes pour débuter une nouvelle ligne d’histoires auto-concluantes dans l’univers de la franchise, présentant des résultats satisfaisants au box-office pour le studio.

Bien que le film présente Gareth Edwards avec des crédits de réalisation, le produit final à l’écran serait le résultat d’une série de reprises faites à la demande de Lucasfilm, qui ont été dirigées par Gilroy, qui a guidé le film vers lui. Que nous connaissons aujourd’hui. . « Andor » devrait apparaître dans le catalogue Disney + dans le courant de 2022.