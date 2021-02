Star Wars: la trilogie de Rian Johnson toujours en développement

Cela fait presque quatre ans qu’elle n’est pas arrivée en salles »Le dernier jedi« , Huitième épisode de la ligne principale de la saga de »Guerres des étoiles»Et, à ce jour, le film le plus controversé et le plus controversé de l’histoire de la franchise. Ses détracteurs n’étaient pas entièrement satisfaits d’apprendre que leur directeur, Rian Johnson, il aurait l’opportunité d’écrire et de réaliser sa propre trilogie cinématographique en canon.

Bien qu’aucun autre détail n’ait été présenté depuis votre annonce, Johnson a récemment confirmé que la réalisation de sa trilogie est un fait, bien qu’il n’y ait pas de détails clairs sur le moment où elle commencera la production.

En décembre dernier, la présentation de Disney à son intérêt était l’occasion parfaite pour Lucasfilm présentera sa future fenêtre de sortie, dont beaucoup sont exclusifs au catalogue de Disney +, mais les projets de Johnson ils ne faisaient pas partie de ce premier plan.

«Je ne publierai ceci que maintenant parce que je vois que je vais avoir beaucoup de demandes. Oui, la trilogie de Rian dans Guerres des étoiles continue encore. Il n’y a pas de dates ni de calendrier car il a d’autres projets en cours, mais cela se produira quand même », a partagé l’écrivain via Twitter. Sariah Wilson.

Malgré la polémique générée avec son film dans l’univers de Star Wars, Johnson reviendrait sur grand écran en 2019 avec le thriller « Couteaux sortis», Un film dans lequel un casting multi-star se rassemble dans une intrigue d’enquêtes, de secrets de famille et de meurtres dans le plus pur style de Christie Agatha.

Le fait que jusqu’à présent le cinéaste ne se soit pas proclamé sur la réalisation de cette trilogie, c’est parce qu’il aurait précédemment confirmé qu’il travaille sur une suite de son film, qui a été nominé pour le oscar dans la catégorie « Meilleur scénario original ». Ce nouvel opus, jusqu’à présent, a le retour de Daniel Craig dans le rôle du détective privé Benoit Blanc.

Lucasfilm a actuellement Patty Jenkins, Taika Waititi et Kevin Feige pour développer leurs propres histoires dans le développement de la franchise, et cette gamme de cinéastes devrait continuer à croître avec leur future série télévisée. Cependant, la société de production n’a pas clarifié la situation de sa collaboration avec Johnson jusqu’au moment.