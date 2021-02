Star Wars: la trilogie cinématographique de Rian Johnson est toujours prévue

Avec le succès de la série The Mandalorian qui grandit Univers Star Wars même après avoir terminé le Saga Skywalker: Ensemble 10 nouvelles productions de films et séries La patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a annoncé fin décembre pour les prochaines années.

En plus de nombreux nouvelle série à propos de personnages populaires comme Boba Fett, Obi Wan Kenobi, Ahsoka et encore plus sur le service de streaming interne Disney + vont commencer le sont aussi premiers films en cours: Cela comprend environ Escadron de voleurs par Patty Jenkins, réalisatrice de «Wonder Woman», la production prévue mais toujours sans nom de «Star Wars» de Le patron de Marvel Kevin Feige ainsi qu’un film « Star Wars » du réalisateur Taika Waititiqui était déjà impliqué dans « The Mandalorian ».

Rian Johnson met à jour sa trilogie Star Wars

Seul celui annoncé pour la première fois en 2017 Trilogie Star Wars du réalisateur de « Episode 8 » Rian Johnson n’est pas l’un des nombreux titres répertoriés et présentés. Depuis un certain temps maintenant – et surtout après le film, qui a été vivement débattu par les fans Star Wars: Les derniers Jedi – il était devenu silencieux sur les plans de Johnson.

Alors que le réalisateur se consacre à d’autres productions, la patronne de Lucasfilm Kathleen Kennedy a également perdu pas un mot depuis longtemps par rapport à celui annoncé il y a quatre ans Trilogie cinématographique du réalisateur. La rumeur dit que c’était Projet arrêté tranquillement.

Maintenant, Sariah Wilson, auteur du livre et grand fan de «Star Wars», a eu l’occasion de parler au réalisateur Rian Johnson dans une interview via un chat vidéo. Elle lui a également demandé une mise à jour sur la production de la trilogie « Star Wars ». En réponse, elle dit qu’elle reçoit des commentaires positifs: en conséquence Rian Johnson continue de travailler sur sa trilogie « Star Wars ».

Je vais juste publier ceci maintenant parce que je peux voir que je vais recevoir beaucoup de demandes – Oui, la trilogie SW de Rian est toujours d’actualité. Pas de dates ni d’échéanciers parce qu’il a d’autres projets en cours, mais cela se produit. C’EST TOUT CE QUE J’EN SAIS. 😁😁😁 – Sariah Wilson (@sariahwilson) 16 février 2021

Un enregistrement de l’entretien n’est malheureusement pas disponible et, selon l’auteur, n’est pas prévu. De plus, il n’y a pas de confirmation du studio, donc cette déclaration doit être traitée avec prudence au début.

Dernier confirmé Rian Johnson en 2019que sa trilogie «Star Wars» n’était en aucun cas hors de propos, mais c’était il y a deux ans – et il y avait aussi aucun commentaire de Lucasfilm.

Non ce n’est pas vrai, je travaille toujours sur la trilogie. Avec tout le respect que je dois aux frères du film, qui, j’en suis sûr, sont de charmants frères avec de bonnes intentions fraternelles. – Rian Johnson (@rianjohnson) 14 février 2019

Donc ça reste excitant, comme ça L’avenir de Star Wars ressemblera à dans les théâtres. Pendant ce temps, la success story d’une galaxie lointaine, très lointaine se poursuit sous la forme de séries de haute qualité sur Disney + – aux côtés de la toute nouvelle série de publications La Haute République et de nouveaux jeux.