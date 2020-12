Star Wars: La star Mandalorian Temuera Morrison comme Boba Fett apparaît dans la série Obi Wan

Lucasfilm a récemment présenté le L’avenir de Star Wars certains nouvelle série pour le service de streaming interne Disney + annoncé. Cela comprend également un Obi Wan KenobiSérie avec Ewan McGregor en tant que maître Jedi populaire et légendaire.

Une réunion avec a également été confirmée Hayden Christensen comme Anakin Skywalker alias Dark Vador de la trilogie prequel de la saga Skywalker. Maintenant, il y a les premières rumeurs d’une autre réunion prévue avec l’acteur et Boba Fett-Acteur Temuera Morrison en dehors The Mandalorian – Saison 2.

Temuera Morrison n’est pas étrangère à l’univers « Star Wars », ayant déjà joué le père de Boba Fett Jango Fett dans « Episode II: Attack of the Clone Warriors » (2002) aussi Commandant Cody dans « Episode III: Revenge of the Sith » (2005). Alors que Morrison dans divers jeux vidéo comme Chasseur de primes, Empire en guerre et Battlefront (I + II) a repris la voix du légendaire chasseur de primes Boba Fett, il a finalement été autorisé à prendre le relais du populaire chasseur de primes dans la deuxième saison de « The Mandalorian ». Cependant, s’il sera également considéré comme Boba Fett dans la série « Obi-Wan » est toujours ouvert.

Les collègues américains sur la chaîne YouTube Transmissions Kessel Run – qui a également rendu public le casting de Temuera Morrison – en tout cas suggèrent que Temuera Morrison est plus probable que le commandant Cody apparaîtra sur la série au lieu de Boba Fett.

Commandant Cody dans Star Wars: The Clone Wars © Disney / Lucasfilm

Le commandant Cody fait-il partie de la série Obi Wan?

Le commandant Cody est un haut responsable de l’armée des clones et a combattu aux côtés d’Obi-Wan Kenobi jusqu’à ce que l’empereur Palpatine émette l’ordre d’urgence 66, provoquant le retournement des clones contre les Jedi. Dans la série « The Clone Wars », le commandant Cody a joué un rôle important dans l’intrigue. Pendant la guerre des clones, il a combattu régulièrement aux côtés du capitaine Rex, qui est également devenu de bons amis pendant la guerre.

Il est donc tout à fait concevable que CC-2224 alias commandant Cody pourrait jouer un rôle important dans la série Obi-Wan, car l’intrigue se déroule à un moment similaire de la saga. Reste à savoir s’il y a quelque chose dans la rumeur. Nous vous tiendrons bien sûr au courant.

The Mandalorian – Saison 2 © Disney / Lucasfilm

The Mandalorian – La saison 2 prend fin sur Disney +

Tout d’abord, vous pouvez Temuera Morrison comme Boba Fett encore une fois à grande échelle Finale de la saison 2 de Star Wars: The Mandalorian sur Disney + voir. Le dernier épisode de la saison continue Vendredi 18 décembre sur le service de streaming en ligne.

Après cela, cependant, les aventures de Mando et Baby Yoda sont loin d’être terminées. UNE troisième saison est déjà en cours et sera probablement en Automne 2021 sur Disney + allez au début.

