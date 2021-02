Star Wars: La star d’Aladdin, Mena Massoud, est-elle Ezra Bridger dans la série Ahsoka?

Avec le succès mondial de la série Le mandalorien sur Disney + Lucasfilm a récemment annoncé un certain nombre d’autres nouvelles séries dans l’univers «Star Wars». En plus d’un spin-off avec le légendaire Chasseur de primes Boba Fett (Temuera Morrison) reçoit également l’ancien padawan Ahsoka Tano de la série animée « The Clone Wars » et « Rebels » sa propre série – à nouveau avec Rosario Dawson comme l’héroïne courageuse et Jedi dans la lutte contre l’empire.

Jusqu’à présent, les premiers détails de la nouvelle production des deux fabricants de séries Jon Favreau et Dave Filoni, qui développent déjà ensemble « The Mandalorian », sont toujours top secret. Et donc de plus en plus de rumeurs sur l’intrigue et le premier line-up se répandent actuellement. La dernière était à propos de Lars Mikkelsen comme Grand Amiral Thrawn mis en conversation.

Envisagez-vous de revoir Ezra Bridger?

Maintenant, il y a apparemment des premières indications qu’un autre héros populaire de « Rebels » jouera un rôle important dans la série « Ahsoka »: Nous parlons de Ezra Bridger. La rumeur court que Aladdin de Disney-Star Mena Massoud dans la liste restreinte pour représenter le favori du public.

Mais attention, c’est toujours une rumeur que les collègues de Kessel Run Transmissions ont rapportée pour la première fois. Une confirmation officielle du studio n’est pas encore disponible.

Néanmoins, il est parfaitement logique d’inclure le jeune héros Ezra Bridger dans la nouvelle série, qui devrait donc être en lien avec les événements de « Star Wars Rebels »: Ahsoka se joint à Sabine Wren à la recherche d’Ezra Bridger, qui la finale de la série d’animation avec le grand amiral Thrawn disparaît dans l’hyperespace.

© Lucasfilm / Disney

Qui est Ezra Bridger?

Ezra Bridger est un garçon humain sensible au pouvoir de la planète Lothal qui a grandi dans la pauvreté. Après la mystérieuse disparition de ses parents Mira et Ephraim Bridger, le jeune Ezra s’est débrouillé comme un petit criminel avec vol et fraude.

Il a combattu ça toute sa vie Empire galactique et rejoint les rebelles. Il a également rencontré Sabine Wren, Hera Syndulla, Kanan Jarrus, Zeb Orrelios et C1-10P alias «Chopper», qui l’ont enregistré. Jedi Kanan enseigne également à Ezra comment utiliser la Force et comment utiliser un sabre laser.

Série Ahsoka sur Disney + en 2022 au plus tôt

La nouvelle série « Ahsoka » est encore au tout début de la production. Un démarrage précoce sur Disney + est donc plutôt improbable, plutôt un Sortie en 2022 au plus tôt concevable. Pour cela, les fans peuvent s’attendre à la 3e saison de The Mandalorian avoir hâte de. Le nouveau est aussi en même temps Boba FettSérie annoncée sur Disney +.